Dio imovine upisan je na Zvicera, dok se ostatak formalno vodi na članove njegove porodice, druge osobe i privredna društva, iza kojih, prema tvrdnjama SDT-a, stoji osuđeni.

Izvor: Interpol

Više stambenih zgrada, pet stanova u podgoričkom Master kvartu, poslovne prostore, garaže, voćnjake, šume, bazene i dva blindirana “mercedesa” Specijalno državno tužilaštvo (SDT) traži da se trajno oduzmu od Radoja Zvicera, osuđenog vođe kavačke ćelije Balkanskog narko kartela, pišu Vijesti.

Iz tog tužilaštva, kojim rukovodi Vladimir Novović, saopštili su da zahtjev podnijet podgoričkom Višem sudu obuhvata najmanje 54.567 kvadratnih metara nepokretnosti u Podgorici, Kotoru, Herceg Novom i Tivtu.

Dio imovine upisan je na Zvicera, dok se ostatak formalno vodi na članove njegove porodice, druge osobe i privredna društva, iza kojih, prema tvrdnjama SDT-a, stoji osuđeni.

“Vijesti” nezvanično saznaju da je Zvicer prvi u nizu pravosnažno osuđenih za čiju imovinu će se tražiti trajno oduzimanje.

Zvicer je pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu od 16 godina zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije i neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

“Zahtjevom se traži da sud od osuđenog trajno oduzme nepokretnosti - stambene zgrade, stanove, poslovne prostore, garaže, voćnjake, dvorišta, bazene i dr., ukupne površine od najmanje 54.567 m2, u Podgorici, Kotoru, Herceg Novom i Tivtu i pokretne stvari - skupocjena blindirana putnička vozila”, saopšteno je iz SDT-a.

Među imovinom čije oduzimanje tužilaštvo traži je pet stanova u podgoričkom Master kvartu - površine 85, 82, 52 i dva po 72 kvadratna metra. Dva od tih stanova su dupleksi. Stanovi se formalno vode na kompaniju “Master inženjering”, ali SDT tvrdi da je njihov stvarni vlasnik Zvicer.

Najveći dio pobrojanih nepokretnosti nalazi se na području kotorske opštine - u Kavču, Dubu, Sutvari, Dobroti i Škaljarima.

U Kavču se traži oduzimanje višespratne stambene zgrade sa dupleks petosobnim stanom od 355 kvadratnih metara i dva nestambena prostora sa pet soba i podrumima, kao i dvorišta i voćnjaka. Ukupna površina tih nepokretnosti je 2.217 kvadratnih metara, a formalno su u vlasništvu Zvicerove supruge, Tamare Zvicer.

Na njegovu suprugu vodi se i stambeni prostor sa potkrovljem i dvije garaže u Kavču, ukupne površine 201 kvadratni metar, koji je takođe obuhvaćen zahtjevom.

U istom mjestu SDT traži i oduzimanje stambene zgrade sa nestambenim i stambenim prostorom, dvorišta i četiri voćnjaka, ukupne površine 1.912 kvadratnih metara, koji su u Zvicerovoj svojini. Na njega je upisano i zemljište površine 1.092 kvadratna metra, čije se oduzimanje takođe traži, prenose Vijesti.

Zahtjev obuhvata još dvije stambene zgrade, deset garaža, dvorište i šumu u Kavču, ukupne površine 1.602 kvadratna metra. Ta imovina formalno pripada većem broju lica, među kojima su Zvicerova supruga i tast, dok je, prema tvrdnjama tužilaštva, njen stvarni vlasnik Zvicer.

U Kavču se nalaze i šume ukupne površine 18.411 kvadratnih metara, koje se formalno vode na privredno društvo “T.” DOO iz Kotora, kao i šuma i druge nepokretnosti ukupne površine 1.641 kvadratni metar, upisane na D. J. Tužilaštvo tvrdi da je i njihov stvarni vlasnik Zvicer.

“...Višespratnu stambenu zgradu sa pet stambenih, 10 nestambenih i četiri poslovna prostora, ukupne površine 1.238 m2, u mjestu Dub, opština Kotor, u stvarnom vlasništvu osuđenog. Stambenu zgradu sa više stambenih prostora, bazen, dvorište i druge nepokretnosti, ukupne površine 1.408 m2, u mjestu Sutvara, opština Kotor, u formalnom vlasništvu P. D., a stvarnom vlasništvu osuđenog, stambeni prostor, površine 140 m2, sa garažom, od 37 m2, u mjestu Dobrota, opština Kotor, u formalnom vlasništvu privrednog društva ‘T’. DOO K., a stvarnom vlasništvu osuđenog”, piše u dijelu zahtjeva.

Osim toga, specijalni tužioci traže da se Zviceru trajno oduzmu šume i livade u Dobroti, ukupne površine 3.004 kvadratna metra, koje se vode na P. D., kao i šume i građevinska parcela ukupne površine 3.000 kvadratnih metara, u formalnom vlasništvu advokata D. D. Prema navodima SDT-a, stvarni vlasnik svih tih nepokretnosti je Zvicer.

U Škaljarima je zahtjevom obuhvaćeno dvorište površine 188 kvadratnih metara, u kojem Zvicerova supruga ima suvlasnički udio od jedne polovine.

Tužilaštvo traži i oduzimanje nepokretnosti u tivatskom naselju Bogišići, ukupne površine 18.113 kvadratnih metara, koje se formalno vode na V. J., a za koje tvrdi da su Zvicerove.

Zahtjev se odnosi i na nepokretnosti u Herceg Novom, formalno upisane na Zvicerovu majku. SDT u saopštenju nije precizirao njihovu vrstu, površinu ni užu lokaciju, ali navodi da je njihov stvarni vlasnik osuđeni.

Od pokretne imovine traži se trajno oduzimanje dva blindirana vozila “mercedes G500”, koja se formalno vode na D. M., a prema tvrdnjama tužilaštva, pripadaju Zviceru.

Iz SDT-a su saopštili da je zahtjev podnijet u zakonskom roku i da sadrži dokaze da je imovinska korist stečena kriminalnom aktivnošću.

Crnogorska i više evropskih policija godinama tragaju za Zvicerom, kojeg istražni organi označavaju kao vođu kavačke ćelije Balkanskog narkokartela, javljaju Vijesti.

Pred crnogorskim sudovima protiv njega se vodi više postupaka zbog optužbi za stvaranje kriminalnih organizacija, međunarodni šverc kokaina i planiranje ubistava, a Ministarstvo unutrašnjih poslova nedavno je ponudilo nagradu od 500.000 eura za tačne informacije koje bi dovele do njegovog lociranja i hapšenja.

Zvicer je i na listi najtraženijih evropskih bjegunaca, a Austrija je ponudila nagradu od 20.000 eura za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja. Tamošnji organi sumnjiče ga da je, kao vodeći član kriminalne organizacije, organizovao krijumčarenje 83 kilograma kokaina u tu državu.

Branilac kompanije Master inženjering, advokat Zoran Piperović, kazao je da se jednom preduzeću ne može oduzimati njegova svojina bez ičega i na silu.

To je rekao povodom zahtjeva SDT-a za trajno oduzimanje pet stanova u Podgorici za koje tužilaštvo tvrdi da su u stvarnom vlasništvu Radoja Zvicera, ali i saopštenja potpredsjednika Vlade Alekse Bečića, koji je pozdravio zahtjev tužilaštva.

Piperović je “Vijestima” kazao da je ta kompanija kompletnu dokumentaciju o svojini nad stanovima odavno dostavila SDT-u.

Advokat tvrdi da se Zvicer ne nalazi među okrivljenima u naredbi o sprovođenju istrage SDT-a KTI-S 24/25, od 29. oktobra 2025. godine. Prema njegovim riječima, u prvoj tački te naredbe Ranku Uboviću stavlja se na teret pranje novca, dok se Zvicer i Vladan Ivanović pominju u opisu, ali nijesu okrivljeni za to krivično djelo. Druga tačka, dodaje, odnosi se na pranje novca u vezi sa zgradom “Perla” u Budvi.

Piperović je kazao da je Ivanović bio u pritvoru zbog sumnje na pranje novca u vezi sa “Master inženjeringom”, jer kroz blagajnu nije prikazano 400.000 eura. Tvrdi, međutim, da je prema naredbi koju ima taj novac uzeo Ubović, a ne kompanija ili Ivanović.

Prema njegovim tvrdnjama, stvarni vlasnik stanova je Ivanović, pa se oni ne mogu oduzimati kao Zvicerova imovina.

“Ne može se u ovom slučaju ništa oduzimati od Radoja Zvicera, bez od stvarnog vlasnika Vladana Ivanovića. Ako smo iole pravna država. I ovakva situacija nije normirana zakonom o oduzimanje imovinske koristi, može naravno golom silom države, ali ne zna kako će to da se izvede. Ne može se jednom pravnom licu oduzimati njegova svojina bez ičega i na silu, ovo tim prije što je to pravno lice ‘Master inženjering’ kompletnu dokumentaciju o svojini nad tim stanovima odavno dostavilo SDT-u”, izjavio je Piperović.

Vetingom i oduzimanjem imovine ruše se temelji organizovanog kriminala, ocijenio je potpredsjednik Vlade i koordinator Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno-bezbjednosnog sektora (BOK) Aleksa Bečić, pozdravljajući zahtjev SDT-a za trajno oduzimanje imovine Radoja Zvicera.

On je naveo da je samo prošle godine blokirano oko dva miliona kvadratnih metara različite imovine i oko 70 miliona eura na računima.

“Činjenica da je SDT podnio zahtjev za trajno oduzimanje imovine Zviceru, a da je samo prošle godine blokirano oko dva miliona kvadrata različite imovine i oko 70 miliona na računima, jasno ukazuje da se u državi mnogo toga promijenilo. Da ništa nije isto i da se Crna Gora nikada više neće vratiti u mračno doba mafijaške okupacije”, poručio je Bečić.

Prema njegovim riječima, sistem se čisti od saradnika kriminalnih organizacija, dok se blokiranjem i trajnim oduzimanjem imovine ruši njihova infrastruktura, pišu Vijesti.

Bečić je podsjetio da je BOK insistirao na donošenju novog “antimafija zakona”. Kako je objasnio, postupak trajnog oduzimanja imovine sada može početi odmah nakon potvrđivanja optužnica za teška krivična djela kriminalnog djelovanja, a teret dokazivanja načina njenog sticanja je na optuženom.

Ocijenio je da su oduzimanje imovine i njen prelazak u državno vlasništvo, uz veting i procesuiranje i hapšenje vođa i članova kriminalnih organizacija, “ključ rušenja kriminalnih piramida i konačne pobjede države nad mafijom”.