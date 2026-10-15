Pored Vukadinovića, na optužnici Specijalnog državnog tužilaštva nalaze se i bivši načelnik danilovgradske policije Marko Drobnjak, Nikola i Vladimir Vujotić, Goran Ćulić, Stefan Ilić, Mato Knežević, Vojin Vučinić i Branislav Ivanović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Žarko Vukadinović i Ivan Popović, koje Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da su bili dio kriminalne organizacije Radoja Zvicera, pušteni su da se brane sa slobode nakon što je Viši sud prihvatio jemstva u ukupnom iznosu od 1,3 miliona eura, potvrđeno je Pobjedi iz te sudske institucije.

Branilac Vukadinovića, advokat Stefan Jovanović, kazao je za Pobjedu da je njegovom klijentu izrečena mjera zabrane napuštanja stana.

“Nekretnine su uknjižene na državu, nakon pravosnažosti odluke”, potvrdio je Jovanović.

Viši sud je prije mjesec prihvatio jemstvo od 638.945 eura u nekretninama koje je Vukadinovićeva porodica ponudila kako bi mu bio ukinut pritvor. Jovanović je ranije naveo da su kao garancija ponuđena dva stana i dva poslovna prostora u Podgorici i Donjoj Lastvi.

Jedna od nekretnina je stan površine 46 kvadrata, koji se vodi na ime J. V. i čija je procijenjena vrijednost 118.910 eura. Na istog vlasnika vodi se i stambeni objekat od 39 kvadrata, vrijedan 103.155 eura. Treća nekretnina nalazi se u Donjoj Lastvi, u vlasništvu V. V, a riječ je o stanu površine 57 kvadrata, procijenjenom na 220.020 eura, prenosi Pobjeda.

Četvrta nekretnina, poslovni ili stambeni prostor površine 68 kvadrata u vlasništvu M. V., procijenjena je na 196.860 eura.

Sud je odredio i okolnosti pod kojima jemstvo prestaje da važi.

“Vukadinović će biti vraćen u pritvor ukoliko se na uredan poziv suda ne odazove, a izostanak ne opravda, ili ako se pojavi drugi zakonski razlog za određivanje pritvora”, navodi se u rješenju Višeg suda.

Vukadinović je uhapšen 12. jula prošle godine na tivatskom aerodromu, po povratku sa puta, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva. Protiv njega je pokrenuta istraga zbog sumnje da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

Istog dana uhapšeni su i Ivan Popović i Goran Ćulić, kojima je prvobitno bila određena mjera zabrane napuštanja stana. Međutim, ta odluka je promijenjena nakon žalbe Specijalnog državnog tužilaštva.

Tužilaštvo je i tokom suđenja zastupalo stav da Popović treba da ostane u pritvoru, ali je sudija Ivan Perović prihvatio jemstvo od 700.000 eura.

“Ocijenjeno je da nešto više od 700.000 eura, odnosno dva poslovna prostora kompanije ,,Pro Imel“, dva stana i zemljište, predstavljaju dovoljnu garanciju da Popović neće pobjeći. Posebno iz razloga što su za njega garantovali njemu bliski ljudi, zet i prijatelji”, pojasnio je sudija Perović.

Govoreći o razlozima za prihvatanje jemstva, Perović je istakao da Popović nije pokušao da pobjegne ni u periodu kada se, nakon odluke sudije za istragu, branio sa slobode.

“Popović je bio dva dana na slobodi, nakon čega mu je vanraspravno vijeće odredilo pritvor. Za ta dva dana on je mogao pobjeći da je to htio”, kazao je Perović.

Pored Vukadinovića, na optužnici Specijalnog državnog tužilaštva nalaze se i bivši načelnik danilovgradske policije Marko Drobnjak, Nikola i Vladimir Vujotić, Goran Ćulić, Stefan Ilić, Mato Knežević, Vojin Vučinić i Branislav Ivanović.