U eksploziji, prema dostupnim informacijama, nije bilo povrijeđenih, dok je pričinjena materijalna šteta za sada nepoznata.

Izvor: Uprava policije

Ispred porodične kuće Nebojše Jankovića, pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), rano jutros aktivirana je eksplozivna naprava.

U eksploziji, prema dostupnim informacijama, nije bilo povrijeđenih, dok je pričinjena materijalna šteta za sada nepoznata.

Prema prvim nezvaničnim saznanjima, riječ je o eksplozivnoj napravi velike razorne moći.

Povodom ovog incidenta oglasila se Uprava policije, poručujući da će u saradnji sa organima obavještajno-bezbjednosnog sektora i službenicima UIKS-a preduzeti sve neophodne mjere kako bi se rasvijetlio napad.

Iz Uprave policije istakli su da ovaj događaj ne posmatraju samo kao napad na službenika, već i kao napad na institucije i vladavinu zakona.

„Daće snažan odgovor na ovaj napad koji ne tretiramo samo kao napad na službenika već i napad na Zakon u borbi isključivo protiv organizovanog kriminala“, navodi se u saopštenju.

Kako su istakli, krivično djelo se dovodi u vezu sa profesionalnim angažmanom Jankovića i njegovim radom u procesu rukovođenja UIKS-om u Spužu.

Policija je pružila punu podršku Jankoviću, uz poruku da zastrašivanje službenika neće zaustaviti aktivnosti usmjerene na borbu protiv kriminala.

„Ovakve kriminalne poruke zastrašivanjem pojedinaca neće umanjiti cjelovitu borbu protiv kriminala“, poručili su iz Uprave policije.

Dalje procesne, uviđajne i izviđajne radnje biće sprovedene u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, koje je nadležno za ovaj predmet.

Slučaj se istražuje u pravcu krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Iz Uprave policije najavili su da će javnost blagovremeno obavještavati o daljem toku postupanja i rezultatima istrage.