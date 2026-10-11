Reakcija Demokrata uslijedila je nakon izjave Radulovića da očekuje da Osnovni sud u Podgorici svojim postupanjem jasno pokaže da politička moć te partije i njenih funkcionera ne može biti razlog za drugačiji tretman pred pravosudnim institucijama.
Iz Demokratske Crne Gore pozvali su advokata Veselina Radulovića da prestane sa, kako su naveli, neprimjerenim javnim istupima, ocjenjujući da takvim izjavama vrši nedozvoljeni pritisak na sud i pokušava unaprijed da utiče na ishod postupka.
Reakcija Demokrata uslijedila je nakon izjave Radulovića da očekuje da Osnovni sud u Podgorici svojim postupanjem jasno pokaže da politička moć te partije i njenih funkcionera ne može biti razlog za drugačiji tretman pred pravosudnim institucijama.
Iz Demokratske Crne Gore istakli su da sudu treba omogućiti da odluku donese samostalno i nepristrasno, na osnovu zakona, uz savjesnu i pažljivu ocjenu svakog dokaza pojedinačno, kao i svih dokaza u cjelini.
„Pozivamo Sudski savjet da se javno oglasi povodom ovakvog javnog istupa advokata tužilaca Veselina Radulovića i da ocijeni da li ovakve izjave advokata jedne strane u sporu utiču na rad suda sa stanovišta zaštite nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva, uz očigledno javno prejudiciranje ishoda postupka u korist njegovih klijenata“, navodi se u saopštenju.
Iz te partije poručili su da očekuju da Sudski savjet zauzme jasan stav o granici između zakonitog zastupanja klijenata i nedozvoljenog uticaja na rad pravosudnih institucija.
„Još jednom ponavljamo, da se Demokratska Crna Gora uvijek zalagala za nezavisni i nepristrasni rad suda u svim slučajevima, bez obzira ko su strane u sporu“, zaključili su iz Demokratske Crne Gore.