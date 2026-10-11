Reakcija Demokrata uslijedila je nakon izjave Radulovića da očekuje da Osnovni sud u Podgorici svojim postupanjem jasno pokaže da politička moć te partije i njenih funkcionera ne može biti razlog za drugačiji tretman pred pravosudnim institucijama.

Izvor: Demokrate

Iz Demokratske Crne Gore pozvali su advokata Veselina Radulovića da prestane sa, kako su naveli, neprimjerenim javnim istupima, ocjenjujući da takvim izjavama vrši nedozvoljeni pritisak na sud i pokušava unaprijed da utiče na ishod postupka.

Reakcija Demokrata uslijedila je nakon izjave Radulovića da očekuje da Osnovni sud u Podgorici svojim postupanjem jasno pokaže da politička moć te partije i njenih funkcionera ne može biti razlog za drugačiji tretman pred pravosudnim institucijama.

Iz Demokratske Crne Gore istakli su da sudu treba omogućiti da odluku donese samostalno i nepristrasno, na osnovu zakona, uz savjesnu i pažljivu ocjenu svakog dokaza pojedinačno, kao i svih dokaza u cjelini.

„Pozivamo Sudski savjet da se javno oglasi povodom ovakvog javnog istupa advokata tužilaca Veselina Radulovića i da ocijeni da li ovakve izjave advokata jedne strane u sporu utiču na rad suda sa stanovišta zaštite nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva, uz očigledno javno prejudiciranje ishoda postupka u korist njegovih klijenata“, navodi se u saopštenju.

Iz te partije poručili su da očekuju da Sudski savjet zauzme jasan stav o granici između zakonitog zastupanja klijenata i nedozvoljenog uticaja na rad pravosudnih institucija.

„Još jednom ponavljamo, da se Demokratska Crna Gora uvijek zalagala za nezavisni i nepristrasni rad suda u svim slučajevima, bez obzira ko su strane u sporu“, zaključili su iz Demokratske Crne Gore.