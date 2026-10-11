On je ukazao na to da glavna rasprava još nije počela, iako je od podnošenja tužbe prošlo skoro godinu i osam mjeseci, ocjenjujući da sudski postupak nije vođen u razumnom roku.

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Advokat Veselin Radulović poručio je da Demokrate, ukoliko zaista posjeduju dokaze da su studenti povezani sa organizovanim kriminalom, treba da ih dostave nadležnim institucijama, umjesto da iznose takve optužbe u javnosti.

„Sjutra u 9.30 časova u Osnovnom sudu u Podgorici kod sutkinje Milene Brajović zakazano je ročište za glavnu raspravu po tužbi koju sam, kao punomoćnik studenata članova neformalne grupe ‘Kamo Śutra’, podnio još 19. februara 2025. godine protiv Demokrata, zbog javno iznesenih neistinitih optužbi“, naveo je Radulović, prenosi CdM.

On je ukazao na to da glavna rasprava još nije počela, iako je od podnošenja tužbe prošlo skoro godinu i osam mjeseci, ocjenjujući da sudski postupak nije vođen u razumnom roku.

Prema njegovim riječima, gotovo godinu dana izgubljeno je zbog, kako tvrdi, procesnih opstrukcija punomoćnika tuženih i odluke prvostepenog suda da prihvati njegove nedozvoljene zahtjeve. Radulović je posebno ukazao na pokušaj otvaranja mogućnosti za žalbu na odluku kojom je utvrđeno da je tužba uredna i zakonito potpisana, iako se na njoj nalazi njegov faksimil.

Istakao je da je tokom ove godine ročište četiri puta odlagano zbog čekanja odluke po žalbi Demokrata, za koju smatra da nije bila dozvoljena.

„Na kraju je Viši sud prihvatio navode iz mog odgovora na žalbu i utvrdio da je žalba nedozvoljena, potvrđujući da je prvostepeni sud pravilno utvrdio urednost tužbe i da se nezakonitom pravnom poukom nije moglo demokratama uspostaviti pravo žalbe koje zakonom nije predviđeno“, kazao je Radulović.

Govoreći o javnim optužbama na račun studenata, Radulović je ocijenio da praksa diskreditovanja kritičara njihovim povezivanjem sa kriminalnim klanovima ili ostacima bivšeg režima mora dobiti institucionalni odgovor.

„Ako Demokrate zaista imaju dokaze da su studenti saradnici organizovanog kriminala, neka ih dostave nadležnim organima. Ako takvih dokaza nema, onda moraju snositi odgovornost za iznošenje tako ozbiljnih klevetničkih optužbi“, poručio je.

Radulović je naveo da očekuje da sud konačno počne da postupa ažurno, spriječi dalje procesne zloupotrebe i omogući raspravu o suštini spora, piše CdM.

Kako je istakao, tuženi imaju pravo da koriste procesna sredstva koja im zakon garantuje, ali ne i da postupak, kako smatra, pretvaraju u mehanizam za njegovo neograničeno odlaganje i izbjegavanje suočavanja sa navodima o nezakonitom postupanju.

„Od suda očekujem i da svojim postupanjem pošalje jasnu poruku da politička moć tužene političke partije iz vlasti i njenih funkcionera ne može biti razlog za drugačiji tretman pred sudom. Zakonitost, profesionalnost i djelotvorna sudska zaštita moraju biti jednaki za sve, bez obzira na politički položaj stranaka u postupku“, zaključio je Radulović.