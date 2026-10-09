Ukazujući na nove okolnosti i informacije koje su u međuvremenu objavljene, a koje, kako navodi, po njegovom mišljenju, zahtijevaju provjeru da li u postupanju odgovornih lica postoje elementi krivične odgovornosti.

Izvor: Youtube/Televizija E/Printscreen

Advokat Veselin Radulović podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu dopunu krivične prijave protiv Demokratske Crne Gore, ministra odbrane Dragana Krapovića i odgovornih u tom ministarstvu, tražeći provjeru mogućih zloupotreba u angažovanju 46 osoba po 128 ugovora o djelu, vrijednih gotovo 200.000 eura, prenosi CdM.

Ukazujući na nove okolnosti i informacije koje su u međuvremenu objavljene, a koje, kako navodi, po njegovom mišljenju, zahtijevaju provjeru da li u postupanju odgovornih lica postoje elementi krivične odgovornosti.

Kako navodi, nove okolnosti i informacije koje su u međuvremenu objavljene po njegovom mišljenju, zahtijevaju provjeru da li u postupanju odgovornih lica postoje elementi krivične odgovornosti.

“Posebno ukazujem na podatke objavljene o angažovanju 46 lica u Ministarstvu odbrane po 128 ugovora o djelu, vrijednih gotovo 200.000 eura, uključujući i činjenicu da je veliki broj tih ugovora zaključen uzastopno za iste ili slične poslove. Uz ranije utvrđene nalaze Državne revizorske institucije i druga pitanja na koja sam već ukazivao, ove nove informacije zahtijevaju da se provjeri da li je riječ samo o pojedinačnim slučajevima ili se pojavljuje određeni obrazac postupanja u raspolaganju javnim novcem, angažovanju lica i korišćenju institucionalnih resursa”, istakao je Radulović.

Dodaje da, ne tvrdi da je neko kriv samo zato što postoji ugovor o djelu, niti tvrdi da je svako angažovano lice nezakonito angažovano.

“Međutim, od tužilaštva tražim da utvrdi ko je birao angažovana lica, po kojim kriterijumima, za koje konkretne poslove, da li su ti poslovi već obuhvaćeni sistematizacijom, da li su postojali opravdani razlozi za zaključivanje uzastopnih ugovora, šta je zaista urađeno i da li je za isplaćeni javni novac dobijena odgovarajuća protivčinidba. To je suština svih mojih prijava. Ne podnosim ih zato što je neko član Demokrata, niti zato što je Dragan Krapović ministar. Prijave sam podnio jer podaci iz zvanične dokumentacije, nalazi državne revizije i informacije koje objavljuju mediji otvaraju dovoljno ozbiljna pitanja da postoji potreba da nadležni organi provjere da li je bilo zloupotreba i da li se javni novac koristio suprotno zakonu ili u nečijem ličnom ili partijskom interesu”, poručio je Radulović.

Kako naznačava, isto je radio kada je na vlasti bio DPS. Isto radi i danas, kada je na vlasti druga politička većina. I radiće isto kada dođe neka treća vlast. Jer nije važno ko je na vlasti, već da li taj postupa zakonito. Zato, kako kaže, neće prihvatiti pokušaje da se ova pitanja svedu na moj navodni politički obračun sa Demokratama ili na lični sukob sa ministrom Krapovićem. Dodaje da, takvo predstavljanje je mnogo jednostavnije od odgovora na konkretna pitanja, piše CdM.

“Da li je izvršeno neko krivično djelo ne zavisi od toga ko je podnio prijavu, niti od toga kojoj političkoj opciji pripada lice čije se postupanje provjerava. Posebno je važno da institucije ne dozvole da se svako ukazivanje na moguće zloupotrebe pretvori u problem onoga ko ih prijavljuje. Javnost ima pravo da pita gdje odlazi javni novac, ko ga koristi, po kojim kriterijumima i u čijem interesu. Advokat, novinar, nevladina organizacija ili građanin koji takva pitanja postavi ne bi smio zbog toga postati predmet političkog targetiranja ili institucionalnog pritiska”, navodi Radulović.

Podsjeća, kako ističe, i da je u ranijoj krivičnoj prijavi ukazao na slučaj bivše direktorice ASK Jelene Perović, koja je prvostepenom presudom osuđena zbog nezakonitog angažovanja i isplata po osnovu ugovora o djelu, pa očekujem da tužilaštvo i u ovom slučaju primijeni iste aršine i isti standard provjere, jer zakon ne može imati jedan aršin za Jelenu Perović, a drugi za Dragana Krapovića.

“Takođe podsjećam da je i Milutin Simović nedavno prvostepenom presudom osuđen zbog zloupotrebe službenog položaja, jer je privatne troškove, uključujući troškove boravka supruge, prikazivao kao službene i naplaćivao ih iz državnog budžeta. Kako sam u ranijoj prijavi ukazao na okolnosti u vezi sa sličnim pitanjima koja se odnose na Dragana Krapovića i njegovu suprugu, očekujem da tužilaštvo primijeni iste aršine i isti standard provjere, bez obzira na političku pripadnost i funkciju. Jedina relevantna veza sa funkcionerima DPS-a u ovoj priči jeste upravo potreba da se zakon jednako primjenjuje na sve. Kako na Milutina Simovića, tako i na Dragana Krapovića”, naglasio je Radulović.

Dodaje da, zato očekuje od tužilaštva da u svim ovim predmetima postupa profesionalno, nezavisno i bez obzira na političku funkciju prijavljenih lica.

“A što se tiče krivičnih prijava koje najavljuje ili podnosi ministar Krapović, tu će tužilaštvo imati najlakši posao. Neka provjeri njegove navode, neka provjeri moje navode, neka pročita krivične prijave koje sam podnio i neka na osnovu dokaza utvrdi da li se radi o lažnom prijavljivanju”, zaključio je Radulović.