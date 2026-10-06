Ministar odbrane Dragan Krapović poručio je kako je spreman da pred svakim državnim organom odgovorim na svaki navod koji su advokat Veselin Radulović i bivši režim iznijeli o njemu ili resoru kojim rukovodi, ali da očekuje i "drugu polovinu pravde".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krapović je, u reagovanju na jučerašnje navode tog advokata, najavio da će protiv Radulovića podnijeti novu krivičnu prijavu, zbog lažnog prijavljivanja povodom nabavke patrolnih brodova.

"Vidim da je gospodin Radulović postao veoma nervozan nakon samo prve krivične prijave koju sam podnio protiv njega. A razloga za nervozu će tek imati. Jer čovjek koji se ponaša kao najamnik bivšeg režima i policijskog kartela, mjesecima pokušava da mene, kao ministra odbrane, politički diskredituje i kriminalizuje, te preko serije neutemeljenih prijava kriminalizuje i sistem odbrane kojim upravljam", napisao je Krapović, javljaju Vijesti.

Sada će, kako je rekao, za svaku od tih prijava Radulović morati da ponese odgovornost.

"No, da stvari nazovemo pravim imenom, bivši režim podnosi prijave, Radulović ih samo nosi. Ovdje ne gledamo samostalno djelovanje jednog suspendovanog policajca. Gledamo kriminalnu i političku operaciju, u kojoj bivši režim proizvodi lažne optužbe, a Radulović ih nosi do tužilaštva."

Kaže da Radulović zato i smatra "najamnikom onih kojima najviše smeta" što se Ministarstvo odbrane danas "čisti i izvodi iz partijskih i kriminalnih šema koje sam zatekao."

"Slučajno je, valjda, što suspendovani policajac Radulović problematizuje gotovo sve što prethodno osvane u medijima povezanima sa Acom Mijajlovićem. Slučajno je, valjda, što udara upravo na projekte i procese koji najviše bole bivše strukture. I slučajno je, valjda, što se njegova 'briga za javni interes' savršeno poklapa sa političkim interesima bivšeg režima i sa njima povezanih OKG", dodaje ministar.

Pozvao je da se provjeri svaki detalj projekta patrolnih brodova.

"Što se tiče patrolnih brodova, tu posebno pozivam sve. Medije, javnost, građane, tužilaštvo. Svaki državni organ. Provjerite svaki dokument, a ja sam dostupan 24h svima! To je najveći projekat u istoriji Vojske Crne Gore i upravo zato ne čudi što najviše 'žulja' one koji bi željeli da Ministarstvo odbrane ponovo bude njihova partijska kasa i logistički centar. I baš vezano za patrolne brodove slijedi nova krivična prijava protiv Radulovića zbog lažnog prijavljivanja. Pa ćemo pred institucijama vidjeti ko govori istinu. Spreman sam da se pojavim pred svakim državnim organom i odgovorim na svaki navod koji je Radulović i bivši režim iznio o meni ili Ministarstvu odbrane. Ali očekujem i drugu polovinu pravde. Kada njegove prijave budu provjerene i kada se utvrdi da su lažne, kad budu odbačene kao neutemeljene, onda mora biti ispitana i odgovornost onoga ko ih je podnosio. Jer, složićemo se, ovo više nije vrijeme Milivoja Katnića i Zorana Lazovića. Nije više dovoljno da DPS napiše optužnicu, medijska mašinerija je objavi, najamnik je odnese, a zarobljeni državni aparat završi ostatak posla. To vrijeme je davno prošlo! Srećom", rekao je Krapović, prenose Vijesti.

Nadležnim organima, kako je kazao, želi da posebno skrene pažnju na motive.

"Ko je procesuirao informacije o distribuciji oružja neposredno pred parlamentarne izbore? Ko je otvorio pitanje isisavanja novca Ministarstva odbrane u partijske svrhe? Ko je govorio o izbornom inženjeringu i pritiscima na zaposlene i pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore? Ko je otvorio viber prepiske na dan izbora? Ko je počeo da otvara ono što je godinama bilo zaključano? I onda se, sasvim 'slučajno', pojavljuje gospodin Radulović sa serijom lažnih krivičnih prijava. Zato ja tvrdim da ovdje nije riječ o zaštiti javnog interesa. Ovo ima jasnu političku pozadinu i, po mom dubokom uvjerenju, gospodin Radulović u toj operaciji nastupa kao najamnik bivšeg režima i sa njima povezanih OKG", dodaje ministar odbrane.

Kaže da nadležni organi treba da utvrde odgovore na tri pitanja na koja javnost mora dobiti odgovor:

"Prvo: Kakve veze bivši suspendovani policajac Radulović ima sa strukturama koje se dovode u vezu sa kompromitovanim djelovima policijskog sistema? Drugo: Da li krivične prijave koje podnosi predstavljaju njegov samostalni rad ili se sastavljaju i koordiniraju za potrebe bivšeg režima i njima bliskih kriminalnih centara? Treće: Postoji li bilo kakva veza između njegovog djelovanja i organizovanih kriminalnih organizacija", naveo je on.

Rekao je da nikoga neće unaprijed osuditi.

"To neka utvrde institucije. Ali Radulović, a ni bilo ko drugi, više neće moći da se sakrije iza papira sa naslovom 'krivična prijava' i misli da mu taj papir daje dozvolu da se služi neistinom, kriminalizuje i izvršava naloge bez pravnih posljedica i odgovornosti. Gospodo iz bivšeg režima, gospodine Raduloviću, ako ste mislili da ćete serijom prijava uplašiti mene ili zaustaviti čišćenje sistema odbrane, pogriješili ste adresu. DPS može da piše, njihovi mediji mogu da objavljuju, a njihovi najamnici mogu da nose prijave. Ali, na kraju ostaju činjenice. A, činjenice i upoznavanje institucija i javnosti sa njima su ono čega se, izgleda, najviše plašite. Do sljedeće krivične prijave, pozdrav", piše u reagovanju.