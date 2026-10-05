,,Pozdravljam odluku ministra odbrane Dragana Krapovića da, umjesto ranijih prijetnji, nevaspitanog i neprimjerenog javnog obraćanja, konačno obrati nadležnim institucijama i zatraži da one utvrde činjenice".

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To jeste određeni napredak – kada se sa prijetnji pređe na pravni put, institucijama se konačno omogućava da rade svoj posao", kazao je za Portal ETV avdokat Veselin Radulović komentarišući prijavu koju je Krapović podnio zbog lažnog prijavljivanja.

Krapović je danas Osnovnom državnom tužilaštvu podnio prijavu protiv Radulovića navodeći da su krivične prijave koje je advokat podnosio protiv njega neutemeljene i motivisane „političkim pobudama“.

Radulović od Tužilaštva očekuje da u što kraćem roku profesionalno i nepristrasno postupi ne samo po prijavi koju je podnio ministar Krapović, već i po njegovim ranije podnesenim krivičnim prijavama.

,,Institucije postoje da bi provjeravale činjenice, dokumentaciju i eventualnu odgovornost, a ne da bi bile instrument bilo čijih političkih ili ličnih obračuna.

Ja od podnošenja krivičnih prijava neću odustati. To sam radio i za vrijeme prethodne vlasti, onda kada mnogi, poput Krapovića, to nijesu smjeli ili htjeli. Ako postoji osnovana sumnja u zloupotrebu položaja, nezakonito postupanje ili korupciju, moja je profesionalna i građanska obaveza da to prijavim. Tako ću nastaviti da radim i ubuduće, bez obzira na to ko je na vlasti i kome se moje postupanje dopada ili ne dopada", poručio je Radulović.

On je dodao da je, kako smatra, pokušaj da se njegovo djelovanje predstavi kao politički motivisano neosnovan, navodeći da nikada nije imao veze ni sa jednom političkom partijom.

,,Za razliku od mene, ministar Krapović jeste bio i ostao politički angažovan, obavlja političku funkciju i to mu je jedina "referenca". To je činjenica koja je javnosti dobro poznata i zato je smiješan njegov pokušaj da moj profesionalni rad diskredituje tako što će se meni pripisivate političke motive", istakao je Radulović.

Očekuje od institucija da konačno do kraja rasvijetle i sva pitanja u vezi sa nabavkom dva patrolna broda, čija se vrijednost u javnosti navodi na oko 120 miliona eura. Kako je kazao, u vezi sa tim poslom postoje ozbiljna pitanja koja se, prema njegovom mišljenju ne mogu zatvoriti političkim saopštenjima.

,,Posebno treba utvrditi koji je pravni osnov postojao u trenutku zaključenja komercijalnog ugovora, imajući u vidu da je Sporazum između Crne Gore i Francuske o saradnji u oblasti odbrane, prema objavljenim podacima, stupio na snagu tek 23. aprila 2026. godine, dok je ugovor o nabavci brodova zaključen u novembru 2024. godine. Upravo zato i treba omogućiti nadležnim organima da provjere sve činjenice i dokumentaciju", rekao je Radulović.

Ako je sve bilo zakonito, prema riječima advokata, neka to bude potvrđeno dokumentima i odlukama nadležnih institucija.

Ako nije, dodaje, treba utvrditi odgovornost. To je, kako smatra, jedini ispravan pristup u demokratskom društvu.

,,Poručujem ministru Krapoviću da neću odustati od prijavljivanja sumnji na zloupotrebe i korupciju. Neću prestati da postavljam pitanja od javnog interesa. I neću dozvoliti da se profesionalno ukazivanje na moguće nezakonitosti pretvara u političku diskvalifikaciju. Od tužilaštva očekujem samo jedno – profesionalno, nezavisno, nepristrasno i blagovremeno postupanje. Ni više ni manje od onoga što građani imaju pravo da očekuju od institucija pravne države", zaključio je advokat Radulović.