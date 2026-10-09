Poručili su da će i u narednom periodu nastaviti da preduzimaju sve potrebne mjere radi zaštite prava i zdravlja uhapšenih, ali i očuvanja reda i bezbjednosti u ustanovi.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Štrajk u Istražnom zatvoru u Podgorici, koji je počeo 1. septembra, završen je juče, nakon što je i posljednja osoba koja je učestvovala u štrajku odustala, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), prenosi Dan.

Iz UIKS-a su istakli da su tokom cijelog trajanja štrajka sprovodili zakonom propisane aktivnosti kako bi zaštitili zdravlje uhapšenih i obezbijedili im potrebnu medicinsku pomoć.

„Tokom trajanja štrajka, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija preduzimala je sve zakonom propisane mjere i aktivnosti u cilju zaštite zdravlja uhapšenih i obezbjeđivanja neophodne zdravstvene zaštite. S tim u vezi, posebno ističemo kontinuirani angažman medicinskog osoblja UIKS-a, koji je svim osobama obezbjeđivao adekvatnu zdravstvenu zaštitu”, naglasili su iz Uprave.

Poručili su da će i u narednom periodu nastaviti da preduzimaju sve potrebne mjere radi zaštite prava i zdravlja uhapšenih, ali i očuvanja reda i bezbjednosti u ustanovi.