Ukupno 83 pritvorenika Istražnog zatvora Podgorica štrajkuje glađu, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Kako podsjećaju, pritvorenicima koji štrajkuju glađu obezbijeđena je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita.

,,U odnosu na navedeno, medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje. Ističemo da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, te da je njihovo trenutno zdravstveno stanje stabilno", dodaje se.

U odnosu na navedeno, UIKS če, kako navode, nastaviti da preduzima sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi, piše Dan.