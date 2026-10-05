Dana 5. oktobra 2026. godine, ukupno 16 pritvorenih lica smještenih u Istražnom zatvoru Podgorica učestvuju u štrajku glađu, saopštili su iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

,,Kao što je i ranije saopšteno, pritvorenim licima koja učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena je kontinuirana zdravstvena zaštita. U odnosu na navedeno, medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje. Ističemo da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom", naveli su iz UIKS-a.

Poručili su da će nastaviti da preduzimaju sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi.