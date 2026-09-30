Ukupno 44 pritvorene osobe smještene u Istražnom zatvoru Podgorica učestvuju u štrajku glađu.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Kako je saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, svima koji štrajkuju obezbijeđena je kontinuirana zdravstvena zaštita.

,,U odnosu na navedeno, medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje. Ističemo da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi", navode u saopštenju.