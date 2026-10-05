Ministar odbrane Dragan Krapović saopštio je da je danas Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnio krivičnu prijavu protiv advokata Veselina Radulovića, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo lažno prijavljivanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pojasnio je da se krivična prijava odnosi na navode koje je Radulović u avgustu iznio u krivičnoj prijavi podnijetoj Specijalnom državnom tužilaštvu protiv njega, a koji se tiču korišćenja službenih vozila Ministarstva odbrane i angažovanja pripadnika Vojne policije tokom putovanja u januaru 2025. godine, pišu Vijesti.

"Važećim propisima jasno je uređeno obezbjeđivanje ministra odbrane od strane Vojne policije, uključujući obezbjeđivanje u pokretu, kao i pravo ministra odbrane na korišćenje službenog vozila. Imajući u vidu da je podnosilac predmetne prijave advokat, ukazuje se na osnovanu sumnju da su mu relevantne zakonske i podzakonske odredbe morale biti poznate", rekao je Krapović.

Podsjeća da ovo nije prvi put da Radulović podnosi krivične prijave protiv njega. "Prethodno je podnosio prijave i povodom nabavke patrolnih brodova, kao i navodnih nepravilnosti u vezi sa isplatom varijabilnih primanja, čime se u javnosti, kroz kontinuitet takvih istupa, stvarala slika o navodnim nezakonitostima i korupciji u Ministarstvu odbrane", kazao je Krapović.

Posebno je važno istaći da se, kako je rekao, u konkretnom slučaju ne radi o izolovanom pravnom pitanju, već o nizu prijava i javnih istupa koji "imaju obilježja politički motivisanog djelovanja usmjerenog na moju diskreditaciju kao ministra odbrane."

"Na političku motivisanost ovakvog postupanja ukazuje kontinuitet podnošenja prijava, njihovo javno obznanjivanje i medijsko elaboriranje, čime se prije bilo kakvog utvrđivanja činjenica od strane nadležnih organa pokušava formirati javna percepcija o navodnoj krivici", dodaje Krapović, javljaju Vijesti.

Ukazuje i da su, kad je riječ o navodima koji su se odnosili na korišćenje službenih vozila i angažovanje Vojne policije, oni već bili predmet provjere nadležnih institucija.

"Agencija za sprečavanje korupcije je mišljenjem broj 04-01-9-25-5 od 16.10.2025. godine, kristalno jasno potvrdila da nije bilo zloupotrebe sredstava (vozila) i ljudstva MO odnosno nije bilo zloupotrebe pripadnika Vojne policije. Utvrdila je da u konkretnom slučaju nije došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u Ministarstvu odbrane", ističe Krapović.

Rekao je da se, imajući u vidu sve navedeno, podnošenjem ove krivične prijave želi omogućiti da nadležno državno tužilaštvo ispita da li su krivične prijave i javni istupi Radulovića bili zasnovani na stvarnoj i osnovanoj sumnji u izvršenje krivičnih djela ili su predstavljali "dio politički motivisanog djelovanja i pokušaja moje diskreditacije."

"Svako ima pravo da nadležnim organima prijavi sumnju u postojanje krivičnog djela i to pravo ne smije biti dovedeno u pitanje. Međutim, isto tako niko ne smije pravosudne institucije koristiti kao instrument političkih obračuna niti kroz neosnovane prijave pokušavati da narušava ugled pojedinaca i državnih institucija. Napominjem, prijaviću svaki pokušaj moje diskreditacije i diskreditacije sistema odbrane pod mojim upravljanjem, kroz neutemeljene prijave. Ovo je samo prva u nizu prijava kojima ću tražiti da se utvrdi odgovornost za takvo postupanje", piše u saopštenju.

