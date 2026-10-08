Iz podgoričkog ODT-a saopšteno je da je žalba podnijeta u zakonskom roku, nakon što je Tužilaštvu dostavljen pisani otpravak presude.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici uložilo je žalbu na oslobađajuću presudu Osnovnog suda u Podgorici u postupku protiv suspendovanih policijskih službenika Petra Lazovića i Jugoslava Raičevića, koji su bili optuženi za krivično djelo mučenje.

Iz podgoričkog ODT-a saopšteno je da je žalba podnijeta u zakonskom roku, nakon što je Tužilaštvu dostavljen pisani otpravak presude, prenosi Dan.

„Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da je danas izjavilo žalbu na presudu Osnovnog suda u Podgorici u postupku koji se pred tim sudom vodio protiv policijskih službenika P.L. i J.R. zbog krivičnog djela mučenje učinjenog na štetu sada pokojnog lica J.M. i lica M.J, budući da je donijeta oslobađajuća presuda“, naveli su iz Tužilaštva.

Lazović i Raičević oslobođeni su optužbi 8. jula 2026. godine pred Osnovnim sudom u Podgorici. Postupak protiv njih vođen je zbog optužbi za mučenje Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića.

Presudu je tada donio sudija Ilija Radulović.

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