Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici uložiće žalbu na oslobađajuću presudu Osnovnog suda u Podgorici, kojom su policijski službenici Petar Lazović i Jugoslav Raičević oslobođeni optužbi za navodno mučenje Mila Jovanovića i Jovana Mrvaljevića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici uložiće žalbu na oslobađajuću presudu Osnovnog suda u Podgorici, kojom su policijski službenici Petar Lazović i Jugoslav Raičević oslobođeni optužbi za navodno mučenje Mila Jovanovića i Jovana Mrvaljevića.

Lazović i Raičević teretili su se da su, nakon hapšenja, zlostavljali dvojicu muškaraca za koje se navodi da su pripadnici škaljarskog kriminalnog klana, pišu Vijesti.

Obrazlažući presudu, sudija Osnovnog suda u Podgorici Ilija Radulović kazao je da je optužba bila dovedena do nivoa osnova sumnje i kao takva prihvaćena, ali da je tokom kontradiktornog postupka sud, u namjeri da utvrdi istinu, pribavio dva ključna dokaza – snimke iz Centra bezbjednosti Nikšić i policijskih prostorija u City molu.

„Na tim snimcima nije bilo moguće utvrditi bilo kakvu povredu“, kazao je Radulović.

On je istakao i da je sud pribavio telefon za koji je Mrvaljević tvrdio da je njime fotografisao povrede, ali da u uređaju nije bilo tih fotografija.

Radulović je objasnio da je tokom postupka opovrgnut iskaz svjedoka-oštećenih.

„Spise ćemo dostaviti tužilaštvu da utvrdi da li u radnjama svjedoka-oštećenih ima elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, dodao je sudija.

Kako prenose Vijesti, iz Osnovnog suda saopšteno je da se optužba u suštini zasnivala na iskazima svjedoka-oštećenih Mila Jovanovića i Jovana Mrvaljevića, ali da navodi iz njihovih iskaza, koji se odnose na radnje za koje su optuženi kao službena lica tereteni, nisu potvrđeni dokazima izvedenim tokom sudskog postupka.