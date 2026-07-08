Tu odluku je donio sudija Osnovnog suda u Podgorici Ilija Radulović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Suspendovani policajci Petar Lazović i Jugoslav Raičević, koji su optuženi za mučenje i zlostavljanje navodnih pripadnika škaljarskog klana krajem 2020. godine Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, oslobođeni su krivice, prenosi Pobjeda.

Prvostepenu presudu izrekao je sudija Osnovnog suda u Podgorici, Ilija Radulović.

Podsjećamo, prema sumnjama Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Lazović i Raičević su Mrvaljevića i Jovanovića mučili 30. i 31. decembra 2020. godine u Podgorici.

Tokom postupka, obojica su kategorično negirali krivična djela koja im se stavljaju na teret.

Sa druge strane, tužiteljka Biljana Pavličić koja potpisuje optužnicu, na završnim riječima zatražila je od suda da Lazovića i Raičevića oglasi krivim i osudi ih po zakonu, tvrdeći da je dokazano da su počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret.

Mrvaljević i Jovanović uhapšeni su krajem decembra 2020. kada je policija u vozilu, na putu Vilusi – Nikšić, pronašla vatreno oružje sa municijom, fantomke, kriptovane telefone, zaštitne rukavice…

Njih dvojica su, u januaru 2021. godine, prijavili da su ih policajci navodno zlostavljali, tukli, mučili, ucjenjivali, prijetili silovanjem i ubistvom i da će nauditi njihovim porodicama, navodno, tražeći od njih dvojice da lažno svjedoče da rade za vođu kriminalnog škaljarskog klana, sada pokojnog Jovana Vukotića, kao i da imaju zadatak da ubiju nekog iz suprotstavljene kriminalne organizacije.

Priča o policijskoj torturi, koju su, 2020. i 2021. godine, prema podacima Europola, sprovodili pojedini pripadnici Odsjeka za posebnu operativnu podršku Uprave policije, u kojem su bili i Petar Lazović i Jugoslav Raičević, aktuelizovana je nakon pisanja portala Libertas u martu 2023. godine.

Podsjetimo, Petar Lazović pravosnažno je oslobođen optužbi da je zajedno sa kolegama Neškom Jaredićem i Ivanom Đokvićem zlostavljali Sava Lipovinu sa Cetinja, koji je u policijskim evidencijama označen kao pripadnik škaljarskog klana.