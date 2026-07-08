Prema sumnjama Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Lazović i Raičević su Mrvaljevića i Jovanovića mučili 30. i 31. decembra 2020. godine.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Za danas je zakazano izricanje presude u postupku protiv suspendovanih službenika policije Petra Lazovića i Jugoslava Raičevića.

Njima se pred Osnovnim sudom Podgorica sudilo jer su optuženi za mučenje Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, koji slove za navodne pripadnike škaljarskog kriminalnog klana, piše Dan.

Postupak vodi sudija Ilija Radulović.

Prema sumnjama Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Lazović i Raičević su Mrvaljevića i Jovanovića mučili 30. i 31. decembra 2020. godine.

Mrvaljević i Jovanović uhapšeni su krajem decembra 2020. kada je policija u vozilu, na putu Vilusi-Nikšić, pronašla oružje sa municijom, fantomke, kriptovane telefone, zaštitne rukavice.

Kako je navedeno, oni su, tokom januara 2021. godine, prijavili da su ih policajci zlostavljali, tukli, mučili, ucjenjivali, prijetili silovanjem i ubistvom i da će nauditi njihovim porodicama, navodno, tražeći od njih da lažno svjedoče da rade za vođu škaljarskog klana, sada pokojnog Jovana Vukotića, kao i da imaju zadatak da ubiju nekog iz suprotstavljene kriminalne organizacije.