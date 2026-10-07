Zbog navedene objave, više nevladinih organizacija krajem avgusta podnijelo je krivične prijave protiv Kneževića, ali i mitropolita budimljansko-nikšićkog Srpske pravoslavne crkve Metodija.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Lider Demokratske narodne partije (DNP) i poslanik Milan Knežević biće saslušan u policiji zbog objava koje je na društvenim mrežama podijelio nakon smrti Ratka Mladića.

Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Podgorici Duško Milanović potvrdio je za CdM da je policiji upućen zahtjev da od Kneževića uzmu izjavu.

Knežević je, podsjećamo, 27. avgusta, nakon što je preminuo pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, na društvenim mrežama objavio poruku: “Slava je vječna, a patnja kratka. Svaka srpska kuća ima jednog Ratka”.

Zbog navedene objave, više nevladinih organizacija krajem avgusta podnijelo je krivične prijave protiv Kneževića, ali i mitropolita budimljansko-nikšićkog Srpske pravoslavne crkve Metodija.

Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u Hagu, gdje je služio kaznu doživotnog zatvora nakon pravosnažne presude kojom je proglašen krivim za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

Njegova smrt izazvala je brojne reakcije u Crnoj Gori, dok će Knežević zbog svojih javnih objava sada biti saslušan u policiji.