Poslanički klub Demokratske narodne partije obavještava javnost da sjutra neće prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića, prenosi Antena M.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Nakon razgovora koji su obavili lider DNP-a Milan Knežević i predsjednik Skupštine Andrija Mandić, poslanički klub je još jednom sagledao aktuelni politički trenutak i donio odluku da ne obezbjeđuje kvorum podnosiocima ove inicijative koji su dobili podršku i potpise i od djelova parlamentarne većine", piše u saopštenju DNP-a.

Kako navode, iako je poslanički klub DNP-a ranije najavio da će prisustvovati sjednici Skupštine i glasati protiv predloženog dnevnog reda i smjene Andrije Mandića, "najave stranaka iz parlamentarne većine i jednog broja poslanika iste, jasno ukazuju da postoji dogovor sa podnosiocima inicijative za smjenu predsjednika Skupštine, što je i rezultiralo današnjom odlukom poslaničkog kluba, a posle obavljenog razgovora lidera DNP-a i NSD-a".

"Bez obzira na činjenicu što je DNP u januaru ove godine napustila parlamentarnu većinu, na političke razlike koje imamo sa NSD-om, klub poslanika DNP nikad neće povući potez koji bi omogućio smjenu Andrije Mandića, a tako će biti i sjutra", zaključuju iz DNP-a.