Kako navode, teško ubistvo dogodilo se na putnom pravcu Budva–Cetinje, u mjestu Ugnji, a žrtve su bili S. B. i A. I. sa Cetinja.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Uprave policije, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovali su treću osobu za koju se sumnja da je povezana sa izvršenjem krivičnog djela teško ubistvo počinjenog 24. septembra 2025. godine na području Cetinja, saopšteno je iz Uprave policije.

Teško ubistvo dogodilo se na putnom pravcu Budva–Cetinje, u mjestu Ugnji, a žrtve su bili Stefan Belada i Andrija Ivanović sa Cetinja.

Policija je, na osnovu novih dokaza, Višem državnom tužilaštvu u Podgorici dostavila poseban izvještaj kao dopunu krivične prijave protiv treće osobe, zbog sumnje da je počinila krivično djelo teško ubistvo putem pomaganja.

„Saznanja, koja su do sada prikupljena u sprovođenju policijsko–tužilačkih aktivnosti, ukazuju na sumnju da je ovo krivično djelo izvršeno na organizovan način“, navodi se u saopštenju.

Tokom sprovođenja policijsko-tužilačkih mjera i radnji, kako dodaju, obezbijeđeni su dokazi koji ukazuju na sumnju da je treća osoba pomogla u izvršenju krivičnog djela 24. septembra 2025. godine.

Iz Uprave policije navode da zbog interesa dalje istrage u ovom trenutku ne mogu saopštiti više detalja.

Policija, u saradnji sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, nastavlja aktivnosti na identifikaciji drugih osoba koje bi mogle biti povezane sa ovim krivičnim djelom.

„Pored ovih aktivnosti, Uprava policije nastavlja intenzivne i koordinisane aktivnosti na rasvjetljavanju i drugih krivičnih djela protiv života i tijela izvršenih u prethodnom periodu, kao i koordinisane aktivnosti na razbijanju kriminalnih mreža, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena“, zaključuje se u saopštenju.