Granična policija u Podgorici rasvijetlila je slučaj od 18. septembra ove godine, kada je u mjestu Šarova Topola, u blizini Skadarskog jezera, zaplijenjeno 185,5 kilograma rezanog duvana vrijednog oko 13.000 eura.
Policija je identifikovala I. K. (28) iz Zete, za kojeg se sumnja da je prevozio duvan i tokom potjere ga odbacio, saopštila je Uprava policije (UP).
Kako su naveli iz policije, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, službenici Stanice granične policije I Podgorica juče su protiv I. K. podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje.
Identifikovan osumnjičeni za krijumčarenje 185,5 kilograma duvana na Skadarskom jezeru
„Kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je I.K, dana 18.09.2026. godine u večernjim časovima, na području Skadarskog jezera, u mjestu Šarova Topola, upravljao putničkim motornim vozilom „VW Golf II“, bez registarskih oznaka, u kojem se nalazio duvan koji je prethodno prokrijumčaren iz Republike Albanije, radi dalje nelegalne prodaje na našoj teritoriji. Osumnjičeni I.K. je, kako se sumnja, u jednom momentu uočio službeno policijsko vozilo, kao i da mu policijski službenici iz službenog vozila upotrebom svjetlosne i zvučne signalizacije daju znak da se zaustavi, na što su on oglušio, te je povećao brzinu kretanja i dao se u bjekstvo“, kazali su iz policije.
Granični policajci krenuli su u potjeru za vozilom kojim je upravljao I. K., a potom su pretragom terena pronašli „VW Golf II“ skriven u gustoj šumi, van makadamskog puta. U vozilu, kao ni u njegovoj neposrednoj blizini, nije pronađen vozač.
U blizini automobila policija je pronašla 13 većih crnih PVC kesa, koje su djelimično bile pocijepane. U njima se nalazio 371 manji papirni paket bijele boje, pojedinačne mase od 0,5 kilograma. U paketima je bio rezani duvan, ukupne bruto mase 185,5 kilograma, čija je vrijednost procijenjena na oko 13.000 eura.
„Policijski službenici su izuzeli navedeni duvan i preduzeli su operativne i druge policijske mjere i radnje, u koordinaciji sa nadležnim tužiocem, a koje su za nekoliko dana dovele do identifikovanja I.K. i rasvjetljavanja događaja. Nadležni državni tužilac se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama I.K. stiču bitni elementi krivičnog djela krijumčarenje, te je naložio da se protiv ovog lica podnese krivična prijava, zbog sumnje da je izvšilo navedeno krivično djelo“, zaključuju u policiji.