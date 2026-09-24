Granična policija u Podgorici rasvijetlila je slučaj od 18. septembra ove godine, kada je u mjestu Šarova Topola, u blizini Skadarskog jezera, zaplijenjeno 185,5 kilograma rezanog duvana vrijednog oko 13.000 eura.

Izvor: Uprava policije

Policija je identifikovala I. K. (28) iz Zete, za kojeg se sumnja da je prevozio duvan i tokom potjere ga odbacio, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako su naveli iz policije, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, službenici Stanice granične policije I Podgorica juče su protiv I. K. podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje.

„Kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je I.K, dana 18.09.2026. godine u večernjim časovima, na području Skadarskog jezera, u mjestu Šarova Topola, upravljao putničkim motornim vozilom „VW Golf II“, bez registarskih oznaka, u kojem se nalazio duvan koji je prethodno prokrijumčaren iz Republike Albanije, radi dalje nelegalne prodaje na našoj teritoriji. Osumnjičeni I.K. je, kako se sumnja, u jednom momentu uočio službeno policijsko vozilo, kao i da mu policijski službenici iz službenog vozila upotrebom svjetlosne i zvučne signalizacije daju znak da se zaustavi, na što su on oglušio, te je povećao brzinu kretanja i dao se u bjekstvo“, kazali su iz policije.

Granični policajci krenuli su u potjeru za vozilom kojim je upravljao I. K., a potom su pretragom terena pronašli „VW Golf II“ skriven u gustoj šumi, van makadamskog puta. U vozilu, kao ni u njegovoj neposrednoj blizini, nije pronađen vozač.

U blizini automobila policija je pronašla 13 većih crnih PVC kesa, koje su djelimično bile pocijepane. U njima se nalazio 371 manji papirni paket bijele boje, pojedinačne mase od 0,5 kilograma. U paketima je bio rezani duvan, ukupne bruto mase 185,5 kilograma, čija je vrijednost procijenjena na oko 13.000 eura.

„Policijski službenici su izuzeli navedeni duvan i preduzeli su operativne i druge policijske mjere i radnje, u koordinaciji sa nadležnim tužiocem, a koje su za nekoliko dana dovele do identifikovanja I.K. i rasvjetljavanja događaja. Nadležni državni tužilac se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama I.K. stiču bitni elementi krivičnog djela krijumčarenje, te je naložio da se protiv ovog lica podnese krivična prijava, zbog sumnje da je izvšilo navedeno krivično djelo“, zaključuju u policiji.