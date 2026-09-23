Sjednica će, kako je saopšteno iz Ustavnog suda, biti zatvorena za javnost.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud sjutra u 13 sati održaće sjednicu na kojoj će razmatrati pitanje obavezne vakcinacije djece kao uslova za boravak u vrtićima, prenosi Dan.

Sjednica će, kako je saopšteno iz Ustavnog suda, biti zatvorena za javnost.

Podsjetimo, Ustavni sud je 15. septembra održao javnu raspravu povodom inicijativa za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Tim odredbama propisano je da djeca mogu boraviti u javnim i privatnim predškolskim ustanovama ukoliko je sprovedena obavezna vakcinacija, osim kada postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju.

Tokom javne rasprave razmatrani su argumenti koji se odnose na zaštitu javnog zdravlja, prava i najbolji interes djeteta, kao i moguće posljedice uskraćivanja boravka u vrtiću djeci koja nijesu vakcinisana.

U raspravi su učestvovali predstavnici Ministarstva zdravlja i podnosilaca inicijativa, kao i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, javnog zdravlja, prava djeteta i ranog razvoja.

Iz Ministarstva zdravlja kazali su da uslovljavanje boravka djece u vrtićima vakcinacijom predstavlja mjeru zaštite njihovog zdravlja, a ne ograničavanje ustavnih prava, piše Dan.

Predstavnici nevladinog sektora, sa druge strane, poručili su da djeca ne bi trebalo da snose posljedice odluka odraslih i sistema.

Iz UNICEF-a su ocijenili da bi Crna Gora trebalo da pronađe manje restriktivno rješenje koje bi u manjoj mjeri uticalo na pravo djeteta na predškolsko obrazovanje. Kako su naveli, riječ je o izuzetno važnom periodu razvoja u kojem djeca stiču kognitivne, emocionalne i psihološke vještine.

Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko na kraju javne rasprave kazala je da će Sud odluku donijeti na sjednici zakazanoj za 24. septembar.