"Brate moj, zar i ti ovako rano da odeš": Darko Lazić slomljen od tuge, javno podijelio potresne riječi

Darko Lazić emotivno se oprostio od bliskog prijatelja na Instagramu.

Izvor: Matija Popović / MONDO

Pjevač Darko Lazić oprostio se od bliske osobe putem Instagrama. Naime, on je podijelio fotografiju mladića na motoru uz emotivan opis.

"Brate moj, zar i ti ovako rano da odeš. Duša me boli, počivaj u miru", napisao je on.

Pogledajte objavu Darka Lazića:

Podsjetimo, pjevač je u martu ove godine na tragičan nači izgubio mlađeg brata Dragana Lazića. On je u prvoj ispovijesti nakon njegove pogibije otkrio kako se porodica nosi sa gubitkom.

Pogledajte fotografije Darka i Dragana:

"Trudim se i borim da nastavim dalje jer život ide dalje i ja moram da nastavim, ali kada bih rekao da sam dobro, slagao bih jer nisam dobro, ali to ne pokazujem. Imam svoje trenutke kada tugujem, ali to niko ne vidi osim mojih bližnjih i za to niko ne treba da zna. Tugu koju ja nosim to samo ja znam, a ovo što drugi komentarišu u smislu 'vratio se na scenu i počeo je da radi' to samo mogu maloumni da tako nešto napišu i pomisle i tih ljudi mi je žao. Kad se molim bogu za zdravlje i mir svoje porodice, tada se molim i za njih da im bog podari snage, mira i pameti ali i da im da sreće, rekao je Darko.

"Fali mi dosta u mnogim trenucima i nažalost, mi ljudi tek kada izgubimo nekog, vidimo koliko nam neka osoba znači u životu. Moj brat i ja smo bili nerazdvojni i fali mi… Fali mi u mnogo toga, ali život ide dalje i znam da je uz mene i sve što radim radiću duplo jače i duplo bolje zbog njega i sebe, kao i zbog svoje i njegove porodice. Nisam sam, imam sada i moju i njegovu djecu, sve je to moja porodica i ne smijem da ga razočaram, moram da budem bolji i jači nego ikad".