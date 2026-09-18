Na Marezi je jutros, u kombiju, eksplodirala plinska boca pri čemu je povrijeđena jedna osoba.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Podgorici je jutros, na Marezi, povrijeđen muškarac usljed eksplozije plinske boce u kombiju.

Kako je Portalu Analitika rečeno iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, dojavu o incidentu su dobili u 10.51 časova.

“Po dolasku ekipe na lice mjesta, osoba je izvučena i predata Hitnoj pomoći“, kazali su oni.

Dodaju da su nakon toga, obezbijeđene preostale plinske boce iz vozila, i na bezbjedan način uklonjene i transportovane u skladu za propisima.

“Intervenisalo je jedno vozilo sa tri vatrogasca”, naveli su iz Službe.