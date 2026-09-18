Specijalno državno tužilaštvo izjavilo je žalbu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici Apelacionom sudu zbog "bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) izjavilo je žalbu protiv rješenja Višeg suda u Podgorici od 8. septembra, kojim je odlučeno da nema mjesta optužbi i da se obustavlja krivični postupak protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić Predraga Boškovića, za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i odavanje tajnih podataka, po optužnici SDT-a.

Žalba je izjavljena Apelacionom sudu, zbog "bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja", a predloženo je da se rješenje Višeg suda u Podgorici preinači i optužnica SDT-a potvrdi, saopštilo je to tužilaštvo.