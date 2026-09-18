Ljubavni život Miloša Teodosića ponovo intrigira javnost. Otkrijte šta komšije kažu o njemu i njegovim bivšim partnerkama.

Izvor: MN Press

Miloš Teodosić ponovo se našao u centru medijske pažnje zbog ljubavnog života. Njega su nakon razvoda od Jelisavete Orašanin povezivali sa bivšom verenicom Majom Ognjenović koja je zapravo u vezi sa Jovanom Pantićem.

Dok sportistkinja uživa u vezi sa bivšim mužem Marije Mikić Jovana Pantića, domaći mediji su posjetili Teodosićev kraj i od komšija saznali kako on živi posle razvoda.

Pogledajte objave Jovana i Maje:

Vidi opis "Čuli smo za Maju i Miloša" Teodosićeve komšije razvezale jezik, otkrile šta se dešavalo iza zatvorenih vrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / jokarica89 Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / jokarica89 Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89/MONDO/Matija Popović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89 Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen/jokarica89 Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ispred nekadašnjeg ljubavnog gnezda Jelisavete i Teodosića i daje stoji mural posvećen glumici. Komšije koje su ove bivše supružnike često sretale zajedno sada kažu da od njih tu nema ni traga ni glasa već mjesecima.

Ovako su Maja i Miloš izgledali nekada:

Vidi opis "Čuli smo za Maju i Miloša" Teodosićeve komšije razvezale jezik, otkrile šta se dešavalo iza zatvorenih vrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MONDO/Matija Popović/YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: KK Crvena zvezda Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Jelisaveta i Miloš ne žive u ovom kraju već godinu i po dana. Početkom prošle godine odselili su se na Dedinje, gdje su kupili kuću. To mi je rekla njihova bivša kućna pomoćnica, riječ je o ženi sa Filipina. Lijepo su se ponašali prema njoj. Sada izdaju ovaj stan i povremeno ga obilaze. O njihovom razvodu ne znam ništa, ali mogu da kažem da su sjajni ljudi. Jelisaveta je bila komšinica za primjer, cio komšiluk je gotivi. Dolazila je ovde redovno i kupovala sve vrste voća i povrća. Čuli smo glasine za Maju i Miloša, ali nju ovde u kraju nisam viđao", rekao je radnik u obližnjoj piljari, a zaposleni na parkingu kaže:

"Miloša sam poslednji put vidio pre dva mjeseca, a Jelisavetu prije bar 6 mjeseci. Mogu da kažem da su fini, pristojni ljudi i da znaju da ostave bakšiš."

Inače, Miloš je prije dva dana usnimljen na aerodromu kada je sa košarkašima Crvene zvezde stigao u Beograd nakon poraza koji su doživjeli na Kipru. Sve vreme je užurbano hodao i vukao svoj kofer, jasno je da nije bio raspoložen za priču, a onda je sa ostalim igračima ušao u autobus koji ih je sačekao.

Pogledajte Jelisavetine fotografije:

Izvor: Blic/ MONDO