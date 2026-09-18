Slobodan M. (29) seda na optuženičku klupu Višeg suda u Beogradu pod optužbom da je na podmukao način ubio Zorana L. na napuštenim kopovima "Kolubara".

Izvor: Kurir/Nikola Babić

U Višem sudu u Beogradu u utorak počinje suđenje kik-bokseru Slobodanu M. (29) optuženom da je 20. juna prošle godine u okolini Lazarevca na podmukao način ubio Zorana L., a potom njegovo tijelo isjekao na više djelova u namjeri da prikrije izvršenje krivičnog djela i bacio u Kolubaru.

Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, odbrana i tužilaštvo će predložiti dokaze, dok će se optuženi kratko izjasniti o krivici. Po završetku pripremnog ročišta sudija će zakazati glavni pretres, odnosno suđenje.

U optužnici, koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Beogradu, navedeno je da se sumnja da su se 20. juna oštećeni i okrivljeni automobilom okrivljenog marke „Ford Fokus“, vraćali iz Barajeva seoskim putevima preko Pepelišta, tako što je vozilom upravljao Z. L., dok je okrivljeni sjedio na zadnjoj klupi vozila.

Zloupotrebivši povjerenje oštećenog, optuženi ga je nagovorio da se odvezu do napuštenih kopova „Kolubare“, gdje su u 12.23 časa prešli Ibarsku magistralu kod drugog skretanja za kopove „Kolubara“ i uputili se na tzv. Stari ibarski put, pa je okrivljeni upotrebom fizičke snage lišio života Z. L.

Nakon toga ga je izvukao iz vozila i ostavio na nepoznatoj lokaciji unutar kopova „Kolubara“, da bi se svojim vozilom udaljio sa lica mjesta.

Optuženi se odvezao do adrese stanovanja oštećenog u Lazarevcu, gdje je na parkingu stajalo otključano vozilo marke „Citroen CZ“ u koje je okrivljeni stavio mobilni telefon oštećenog, a potom otišao do auto-perionice u Lazarevcu gdje je oprao svoje vozilo „Ford Fokus“ sa spoljne strane.

Neutvrđenog dana svojim vozilom marke „Ford Fokus“ optuženi je, kako se sumnja, otišao do mjesta gdje je ostavio tijelo oštećenog i isjekao ga na više djelova sa namjerom da prikrije izvršenje krivičnog djela, pa je obje noge sada pokojnog oštećenog bacio u rijeku Kolubaru, a potom je napustio lice mjesta.

Desna noga sada pokojnog Z. L. pronađena je 23. juna prošle godine u rijeci Kolubari, dok je lijeva noga pronađena sjutradan. Beogradski mediji ranije su pisali da je motiv ubistva bio dug, odnosno da je optuženi oštećenom dugovao veću količinu novca.

(Blic/Mondo)