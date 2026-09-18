Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici naveli su da će u daljem toku postupka preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje radi potpunog utvrđivanja činjenica od značaja za donošenje odluke u predmetu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Više državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa Baranki M.K., zbog osnovane sumnje da je nožem pokušala da ubije supruga, prenosi CdM.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, sumnja se da je M.K. 14. septembra 2026. godine, nakon prethodnog verbalnog i fizičkog sukoba sa suprugom Ž.K., upotrebom kuhinjskog noža zadala ubodnu povredu u predjelu gornjeg dijela tijela.

“Naime, postoji osnovana sumnja da je M.K. dana 14. septembra 2026. godine, nakon prethodnog verbalnog i fizičkog sukoba sa svojim suprugom – oštećenim, Ž.K., upotrebom kuhinjskog noža njemu nanijela ubodnu povredu u predjelu gornjeg dijela tijela”, saopšteno je iz ovog tužilaštva.

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici naveli su da će u daljem toku postupka preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje radi potpunog utvrđivanja činjenica od značaja za donošenje odluke u predmetu.

“Više državno tužilaštvo u Podgorici će u daljem toku postupka preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje radi potpunog utvrđivanja činjenica od značaja za donošenje odluke u predmetu”, navodi se u saopštenju.