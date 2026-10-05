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Viki Miljković prije godinu dana okupila estradu na punoljetstvu sina: Evo šta danas radi njen naslednik Andrej

Viki Miljković prije godinu dana okupila estradu na punoljetstvu sina: Evo šta danas radi njen naslednik Andrej

Autor Ana Živančević
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Andrej danas slavi 19. rođendan, a njegovi roditelji, Viki i Taške, ponosni su na sve što je postigao u poslednjih godinu dana.

Viki Miljković prije godinu dana okupila estradu na punoljetstvu sina Izvor: MONDO

Za Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa danas je poseban dan, jer njihov sin Andrej slavi 19. rođendan. Poznati bračni par ne krije radost i ponos zbog svog naslednika, koji izrasta u samostalnog mladog čoveka.

Andrej danas proslavlja 19. rođendan, a iza njega je godina puna lijepih događaja i važnih životnih koraka. Viki i Taške ovaj poseban dan dočekuju ponosni na svog sina i sve što je u međuvremenu postigao.

Prije samo godinu dana, u jednom hotelu u Beogradu, organizovali su veliko slavlje povodom njegovog punoljetstva. Okruženi porodicom, prijateljima i dragim ljudima, proslavili su Andrejev 18. rođendan, sa mnogo emocija i najljepših želja za život koji je tek pred njim. Danas, godinu kasnije, te želje već dobijaju svoje prve, važne obrise.

Pogledajte kako je izgledalo njegovo punoletstvo:

U proteklih dvanaest mjeseci dogodilo se mnogo lijepih stvari. Andrej je završio srednju školu i upisao fakultet u inostranstvu, otvarajući novo poglavlje svog života. 

Iako je odrastao uz poznate roditelje, Andrej nikada nije volio da se javno eksponira. Vodi miran i povučen život, posvećen sportu i školovanju. Svoje uspjehe gradi tiho, trudom i upornošću, a upravo njegova skromnost i ozbiljnost s kojom pristupa svojim obavezama daju Viki i Tašketu još više razloga za ponos.

Izvor: Nova/ MONDO

Tagovi

Viki Miljković Dragan Tašković sin

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