Anica Lazić oduševila pratioce novim selfijem sa majkom i sestrom tokom šopinga.
Supruga glumca Lazara Ristovskog, Anica Lazić, podijelila je na Instagramu kadar iz privatnog života i oduševila pratioce. Ona je objavila selfi iz kupovine na kom pozira nasmijana u društvu majke i sestre Vanje, uz opis: "Sa mamom i sestrom u šopingu".
Brojni fanovi odmah su zapazili koliko sve tri liče, a glumica je ovom fotografijom još jednom pokazala koliko joj prija vrijeme provedeno sa porodicom.
Pogledajte kako izgledaju:
Anica Lazić pozirala sa majkom i sestrom: Evo kako izgledaju tašta i svastika Lazara Ristovskog (Foto)
Inače, Anicina sestra Vanja nedavno je imala velikog razloga za slavlje, završila je master studije na Fakultetu organizacionih nauka, čime se pohvalila i na društvenim mrežama.
"Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo sjeli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način", rekla je ona jednom prilikom.
Anica Lazić pozirala sa majkom i sestrom: Evo kako izgledaju tašta i svastika Lazara Ristovskog (Foto)
Venčanje Anice Lazić i Lazara Ristovskog
Venčanje Anice Lazić i Lazara Ristovskog
Venčanje Lazara Ristovskog i Anice Lazić