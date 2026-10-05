Anica Lazić pozirala sa majkom i sestrom: Evo kako izgledaju tašta i svastika Lazara Ristovskog (Foto)

Anica Lazić oduševila pratioce novim selfijem sa majkom i sestrom tokom šopinga.

Izvor: Instagram printscreen / lazar.ristovski

Supruga glumca Lazara Ristovskog, Anica Lazić, podijelila je na Instagramu kadar iz privatnog života i oduševila pratioce. Ona je objavila selfi iz kupovine na kom pozira nasmijana u društvu majke i sestre Vanje, uz opis: "Sa mamom i sestrom u šopingu".

Brojni fanovi odmah su zapazili koliko sve tri liče, a glumica je ovom fotografijom još jednom pokazala koliko joj prija vrijeme provedeno sa porodicom.

Pogledajte kako izgledaju:

Inače, Anicina sestra Vanja nedavno je imala velikog razloga za slavlje, završila je master studije na Fakultetu organizacionih nauka, čime se pohvalila i na društvenim mrežama.

"Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo sjeli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način", rekla je ona jednom prilikom.