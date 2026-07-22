Poslanik Evropskog saveza pristupio u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica nakon poziva policije, a nadležni organi nastavljaju provjere

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević pristupio je danas u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, gdje je od njega prikupljeno obavještenje na zapisnik u vezi sa pismom koje smatra prijetećim po njega.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici OB Podgorica pozvali su Zirojevića nakon njegovog javnog oglašavanja u vezi sa pismom koje je u ponedjeljak, 20. jula 2026. godine, stiglo poštom u prostorije Kluba poslanika Evropskog saveza.

Zirojević je policiji, kako navode iz Uprave policije, potvrdio da je pismo pristiglo tog datuma i objasnio zbog čega smatra da se njegov sadržaj odnosi upravo na njega.

Poslanik je tom prilikom kazao da se zbog sadržaja pisma osjeća ugroženo.

O slučaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, a policija će, u koordinaciji i po nalogu tužilaštva, preduzeti dalje mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Iz Uprave policije naveli su da će javnost o rezultatima postupanja biti blagovremeno obaviještena.