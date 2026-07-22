U pismu se, kaže, između ostalog, navodi da ga pozivaju da sa njima uđe uživo u “sivo kolo”, te da, ako ga zamijene za četnika ili partizana iz šume, mogu da ga otmu za otkup.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević saopštio je da je u prostorije poslaničkog kluba prekjuče stiglo prijeteće pismo upućeno njemu, za koje tvrdi da je povezano sa njegovom posljednjom skupštinskom raspravom sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem. Poručio je da prijetnje doživljava kao pokušaj zastrašivanja i ometanja u obavljanju poslaničke funkcije, te najavio da će ponovo zatražiti procjenu bezbjednosti za sebe i svoju porodicu, prenosi RTCG.

U pismu se, kaže, između ostalog, navodi da ga pozivaju da sa njima uđe uživo u “sivo kolo”, te da, ako ga zamijene za četnika ili partizana iz šume, mogu da ga otmu za otkup.

“Najgnusnije je što mi je poručeno da se vratim na koljena časti da mi kuća ne bi bila pusta. Ovo su klasične prijetnje upućene meni i mojoj porodici. S obzirom na to da je napisano kao svojevrsni omaž ministru odbrane, nema sumnje iz koje kuhinje ovo dolazi. Da li je rukopis službe, kriminala, zajednički ili nekog pojedinca psihički nestabilnog nije važno, ali je namjera jasna, da se ja zaustavim u obavljanju poslaničke funkcije”, kazao je Zirojević.

Kako je poručio, imaju jasan odgovor. Njegov punomoćnik predao je još jednu tužbu protiv ministra Dragana Krapovića i, ukoliko do presude dođe, tuženi će biti obavezan da novčana sredstva uplati Domu “Mladost” u Bijeloj.

“Ove tužbe nijesu radi materijalne koristi, već da se poruči da nećemo dozvoliti da se crtaju mete našim poslanicima. Ponovo ću tražiti procjenu bezbjednosti od policije za sebe i svoju porodicu, kao što sam to učinio prije nekoliko mjeseci, kada taj zahtjev nije ozbiljno shvaćen. Pozivam direktora policije da ozbiljno shvati ovaj moj novi zahtjev”, kazao je Zirojević.