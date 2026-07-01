Barska policija je, u saradnji sa službenicima NCB INTERPOL-a Podgorica, u Čanju uhapsila D.V. (34), državljanina Srbije i Bosne i Hercegovine, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica zbog sumnje na tešku krađu.

Izvor: Uprava policije

„Za ovim licem je NCB INTERPOL-a Sarajevo 22. aprila 2021. godine raspisao međunarodnu potjernicu, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjoj Luci, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa u produženom trajanju, za koje je prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine propisana kazna zatvora u trajanju do osam godina“, navode iz policije i ističu da je osumnjičeni bio u bjekstvu više od pet godina.

Kako su saopštili iz policije, protiv uhapšenog će biti sproveden ekstradicioni postupak radi njegovog izručenja Bosni i Hercegovini, a o tome će, u skladu sa zakonom, odlučivati nadležni organi Crne Gore u postupku koji vodi Ministarstvo pravde.