U velikoj policijskoj akciji koja se od jutros sprovodi u više primorskih opština u Crnoj Gori uhapšen je Baranin Martin Janković.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Baranin Martin Janković uhapšen je u velikoj policijskoj akciji koja se od jutros sprovodi u više primorskih opština.

Privedeni Janković je, prema podacima bezbjednosnog sektora, pripadnik škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela.

Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", policija od Ulcinja do Boke Kotorske pretresa više objekata koji se dovode u vezu sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i njima bliskim osobama.

Tokom pretresa policija traga za dokazima koji bi mogli biti od značaja za dalje rasvijetljavanje aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa.