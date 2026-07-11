Izvještaj je usvojen većinom glasova nakon višemjesečne blokade rada Odbora, dok prijedlog da dio sjednice bude otvoren za javnost nije dobio podršku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) za 2025. godinu dobio je juče podršku članova skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, čime je okončana višemjesečna blokada rada tog parlamentarnog tijela, prenosi Dan.

Kako je saopšteno na sajtu Skupštine, na 47. sjednici Odbora razmatran je Izvještaj o radu ANB-a za 2025. godinu, koji je većinom glasova i usvojen.

Višečasovna rasprava održana je u skupštinskoj gluvoj sobi, a sjednicom je predsjedavao novoizabrani predsjednik Odbora Dane Marković iz Pokreta Evropa sad (PES). Na čelu Agencije za nacionalnu bezbjednost nalazi se Ivica Janović, kojeg podržava vladajući PES, prenosi Dan.

Rad Odbora bio je blokiran od marta, nakon što je tadašnji predsjednik Miodrag Laković podnio ostavku na tu funkciju, napustio Pokret Evropa sad i nastavio političko djelovanje kao nezavisni poslanik. Ostavku je podnio u znak protesta zbog usvajanja zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Zbog nedostatka kvoruma u više navrata nije bilo moguće održati sjednice niti glasati o izvještaju ANB-a, iako je direktor Agencije Ivica Janović sa saradnicima nekoliko puta dolazio u Skupštinu. Kako prenosi Dan, nakon što je zamjenik predsjednika Odbora Nikola Zirojević najavio da će o blokadi obavijestiti međunarodne partnere, ubrzo je izabran novi predsjednik Odbora iz redova PES-a, čime je omogućen nastavak rada tog skupštinskog tijela.

Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa Stevo Muk prethodno je zatražio da dio sjednice posvećen razmatranju godišnjeg izvještaja ANB-a bude otvoren za javnost. Međutim, taj prijedlog nije dobio podršku članova Odbora, prenosi Dan.