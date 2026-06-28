Nacrt pravilnika predviđa širok spektar beneficija za službenike ANB-a upućene na rad u inostranstvo, od uvećanih troškova života i stanovanja do zdravstvenog osiguranja i obrazovanja djece.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi CDM, Agencija za nacionalnu bezbjednost pripremila je novi Pravilnik kojim se uređuju uslovi upućivanja službenika na rad u inostranstvo, kao i prava i obaveze tokom službovanja van Crne Gore.

Kako prenosi CDM, dokument predviđa brojne pogodnosti, uključujući naknade za uvećane troškove života, stanovanje, školovanje djece, zdravstveno osiguranje, selidbu, reprezentaciju i službena putovanja.

Najveću mjesečnu naknadu za troškove života, kako prenosi CDM, ostvarivaće službenici raspoređeni u Sjedinjenim Američkim Državama – 5.300 eura bruto. Za Belgiju, Austriju, Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačku predviđeno je 3.600 eura, dok će iznosi za ostale države zavisiti od mjesta službovanja.

Kako prenosi CDM, pravilnik predviđa i dodatnu naknadu za članove uže porodice, pravo na stanove do 130 kvadratnih metara, uz mogućnost većeg prostora zbog protokolarnih potreba, kao i finansiranje dijela troškova obrazovanja djece do 70 odsto.

Pored toga, kako prenosi CDM, ANB će pokrivati troškove preseljenja, zdravstvenog osiguranja službenika i članova njihovih porodica, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje bračnog druga u određenim slučajevima, kao i korišćenje službenog vozila, reprezentaciju i protokolarne aktivnosti.

Kako prenosi CDM, novi pravilnik stupiće na snagu danom potpisivanja direktora ANB-a.