Trojica ruskih državljana protjerana su iz Crne Gore nakon što je granična policija kod njih pronašla veću količinu napredne digitalne opreme i uređaja.

Izvor: Uprava policije

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici Sektora granične policije, tokom pojačanog nadzora državne granice, identifikovali, locirali i kontrolisali A.S (38), I.K (26) i A.I(38). Nakon što je kod njih pronađena oprema, donijeto je rješenje o ukidanju prava boravka za ovu trojicu stranaca.

"Prilikom kontrole navedenih lica pronađena je veća količina skupocjene sofisticirane digitalne i računarske opreme, za koju lica nijesu posjedovala dokumentaciju niti su mogla dati jasno objašnjenje o njenom porijeklu i namjeni. Imajući u vidu utvrđene okolnosti, koje su ukazivale na sumnju u svrhu i zakonitost boravka i korišćenja navedene opreme, inspektori za strance su, u skladu sa zakonom, ruskim državljanima donijeli rješenja o otkazu boravka. Nakon uručenja rješenja, lica su napustila teritoriju Crne Gore", saopštili su iz UP.

Navodi se i da je o slučaju obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima.

Iz Uprave policije ističu da, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost (ANB), sprovode dalje koordinisane aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja — uključujući svrhu njihovog boravka, način prenosa i namjenu pronađene opreme, kao i razloge njene upotrebe na teritoriji Crne Gore.

"O ishodu svih provjera javnost će biti blagovremeno obaviještena. Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbjednost nastavljaju koordinisane aktivnosti usmjerene na zaštitu unutrašnje bezbjednosti, očuvanje stabilnog bezbjednosnog ambijenta i blagovremeno preduzimanje zakonom propisanih mjera", piše u saopštenju.