Nakon višesatne rasprave iza zatvorenih vrata, Odbor za bezbjednost i odbranu usvojio je većinom glasova izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) za prošlu godinu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odbor, kojim odnedavno predsjedava Dane Marković iz Pokreta Evropa sad, ocijenio je pozitivnim izvještaj službe na čijem je čelu Ivica Janović, prenose Vijesti.

Sjednica je održana nakon četvoromjesečne blokade rada ovog skupštinskog tijela, ali i nakon nekoliko neuspješnih pokušaja da se, zbog nedostatka kvoruma, od 1. jula do juče raspravlja o dokumentu označenom stepenom tajnosti.

"Nakon višesatne rasprave imali smo jednu jako konstruktivnu i temeljnu raspravu o izvještaju. Dobili smo odgovore na ozbiljna pitanja koja smo postavili. Učestvovale su kolege iz većine i opozicije i izvještaj je dobio većinu za prolaz", rekao je Marković nakon sjednice održane u gluvoj sobi.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Mihailo Anđušić kazao je za Televiziju Vijesti da smatra da je izvještaj ANB-a "prilično korektno odrađen".

"Podsjetiću vas da šefa ANB-a imenuje Vlada, a da upravo ta Vlada, odnosno njihova parlamentarna većina, nije dozvolila sebi da napravi kvorum za održavanje sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu. To dovoljno, čini mi se, govori o samom stanju u bezbjednosnom sektoru", rekao je Anđušić.

On je dodao da, nakon uvida u dokument, nije uočio sporne detalje.

"Lično, prema izvještaju koji sam imao prilike da vidim, u analitičkom smislu i u smislu onoga što je suština, ne mogu da registrujem problematične detalje. Naprotiv, on je prilično korektno odrađen, ali, kažem, cijeli taj proces je po meni u neku ruku kompromitovan", kazao je Anđušić.

On je poručio da očekuje da će odgovori o razlozima blokade rada Odbora biti poznati tokom skupštinske rasprave, pišu Vijesti.

U međuvremenu, vlast i opozicija nastavljaju rad na izmjenama zakona o ANB-u i unutrašnjim poslovima, što je dio političkog dogovora postignutog uz posredovanje Evropske unije.

"Tako da sam optimista da sve te stvari možemo završiti u toku ovog mjeseca, neke od njih vjerovatno i u narednim danima, vrlo brzo, ali smo to ostavili kao neki krajnji rok uslijed ovog intenzivnog rasporeda", rekao je Anđušić.

Rad Odbora za bezbjednost i odbranu bio je blokiran od marta, kada je tadašnji predsjednik tog skupštinskog tijela Miodrag Laković podnio ostavku na tu funkciju.