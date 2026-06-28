Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbjednost demantovale su navode predsjednika Opštine Pljevlja Darija Vraneša da su crnogorske službe bezbjednosti dostavile kosovskim organima spisak osoba kojima treba zabraniti ulazak na Kosovo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

„Netačne su tvrdnje predsjednika Opštine Pljevlja Darija Vraneša da su crnogorske službe bezbjednosti – Uprava policije ili Agencija za nacionalnu bezbjednost, službama bezbjednosti na Kosovu dostavile bilo kakav spisak lica kojima treba zabraniti ulazak u ovu državu, a na kojem se nalazi ime pomenutog ili bilo kojeg drugog lica”, navodi se u zajedničkom reagovanju.

Iz UP i ANB ocjenjuju da nije bilo primjereno da se javno iznose informacije za koje Vraneš tvrdi da su mu saopštene usmenim putem, prije nego što su provjerene kod nadležnih institucija.

„Smatramo neprimjerenim objavljivanje navedene informacije koja je Vranešu, kako tvrdi, saopštena usmenim putem, prije nego što je ista provjerena kod Uprave policije ili Agencije za nacionalnu bezbjednost, a koja je, kao što je već saopšteno, netačna”, poručili su u reagovanju.