Suđenje u predmetu protiv bivšeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, nekadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića nastavljeno je čitanjem pisanih dokaza.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optuženi Zoran Lazović izjavio je danas pred Višim sudom u Podgorici da je tokom pretresa njegove kuće fotografisana njegova odjeća i obuća, ocjenjujući to kao pokazatelj nemoći i razočaranja Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), prenosi Pobjeda.

„Pokušali su da pronađu nešto kompromitujuće, ali u tome nijesu uspjeli. Tokom pretresa nijesu pronašli hotele, kockarnice, egzotične destinacije niti bilo kakve štekove“, kazao je Lazović.

Suđenje u predmetu protiv bivšeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, nekadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Saše Čađenovića nastavljeno je čitanjem pisanih dokaza.

Jedan od Lazovićevih branilaca, advokat Zoran Piperović, naveo je da se prvi put u svojoj karijeri susreo sa situacijom da pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) tokom pretresa fotografišu odjeću i obuću.

„Fotografisali su košulje, cipele i majice. Odnijeli su i slike sa zidova koje nemaju umjetničku vrijednost. To je nezabilježeno. Policija je postupala mimo naredbe Višeg suda. Pripadnici SPO-a preskočili su naredbe suda jer im je rečeno da postupaju po nalogu tužioca“, rekao je Piperović.

On je podsjetio da se u optužnici, koja se odnosi na pranje novca, navodi da je Zoran Lazović navodno lažno prikazivao prihode Agenciji za sprečavanje korupcije, kao i da njegovo domaćinstvo u Bijelom Polju nije bilo upisano u registar gazdinstava Ministarstva poljoprivrede, prenosi Pobjeda.

Lazović je odgovorio da je sve prihode ostvarene od poljoprivrede uredno prijavljivao dok je bio službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

„Tačno je da svoje domaćinstvo nijesam prijavio kao gazdinstvo kod Ministarstva poljoprivrede, kao što to nije učinio ni moj otac. Nijesam želio da koristim državne subvencije, a pripadnici SPO-a mogli su da vide kakvo je to imanje i da od njega ostvarujem prihode“, istakao je Lazović.

Njegov drugi branilac, advokat Stefan Jovanović, naglasio je da je Lazović poštovao zakonske obaveze i redovno podnosio godišnje izvještaje Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK).

Podsjetimo, Zoran Lazović, penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirali su navode Specijalnog državnog tužilaštva da su zloupotrebom službenih funkcija pogodovali osobama iz kriminalnih struktura.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić tereti Lazovića da je organizovao kriminalnu grupu čiji su članovi, prema optužnici, bili Katnić, ranije uhapšeni i suspendovani tužilac Saša Čađenović, kao i Lazovićev sin Petar, bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Prema navodima tužilaštva, Lazović se dovodi u vezu sa ukidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću krajem decembra 2020. i početkom januara 2021. godine.

Tužilaštvo takođe sumnjiči Katnića da je, koristeći svoju funkciju u SDT-u, uticao da ne bude pokrenuto krivično gonjenje protiv vođe kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te kriminalne grupe.