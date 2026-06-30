“Ne priznajem krivicu i neosnovani su navodi iz optužnog prijedloga da smo pritiskali i ucjenjivali američkog državljanina Džozefa Asada da dođe u Crnu Goru i da lažno svjedoči protiv Mandića i Kneževića, naglasio je Katnić.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nekadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić negirao je danas pred Višim sudom u Podgorici da su on i suspendovani tužilac Saša Čađenović pritiskali i ucjenjivali američkog državljanina Džozefa Asada da dođe u Crnu Goru i da lažno svjedoči protiv bivših lidera Demokratskog frona Andrije Mandića i Milana Kneževića. On je istakao da upravo oni nastavljaju sa progonom njega i Čađenovića, uz podršku Specijalnog državnog tužilaštva kojim sam nekada rukovodio, piše Pobjeda.

“Ne priznajem krivicu i neosnovani su navodi iz optužnog prijedloga da smo pritiskali i ucjenjivali američkog državljanina Džozefa Asada da dođe u Crnu Goru i da lažno svjedoči protiv Mandića i Kneževića, naglasio je Katnić.

Katnić je danas iznosio odbranu više od šest sati, a optužnim prijedlogom mu se stavlja na teret da su Čađenović i on kao saizvršioci navodno počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja i protivzakoniti uticaj u predmetu poznatom kao “državni udar”.

” Tužilac Vukas Radonjić na osnovu izjave Asadovog zastupnika Tobija Kedmena tvrdi da smo vršili pritisak da Asad dođe u Crnu Goru i lažno svjedoči protiv Mandića i Kneževića. Nikada nijesam pomenuo ime Milana Kneževića i Andrije Mandića, a ni u spisima koji su bili formirali protiv Asada nema njihovih imena, rekao Katnić.

Više puta je ponovio da je tužilac Radonjić na osnovu, kako je rekao, bestidnih laži Tobija Kedmena potkrijepio tezu da je Asadu prijećeno i da je uslovljen da dođe u Crnu Goru da bi lažno svjedočio o ulozi Demokratskog fronta uoči parlamentarnih izbora 2016. godine.

On je podsjetio da je sa Asadom bila raspisana centralna potjernica zbog terorizma u pokušaju jer je postojala osnovana sumnja da je njegova kompanija angažovana da u slučaju nereda na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016.

” Sjećam se da me je 2018.godine pozvao tadašnji potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin koji je bio zadužen za ekstradicione postupke. Njegov poziv je uslijedio nakon hapšenja Asada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tada mi je saopštio da ga je Kedmen pozvao jer su se poznavali skoro deset godina i u Crnoj Gori je učestvovao u izmjenama zakonodavstva. Kedmen je ministru Pažinu saopštio da ga je angažovala Asadova supruga…Naveo je i da je Asad spreman da se sprovede skraćeni ekstradicioni postupak , rekao je Katnić, piše Pobjeda.

Nakon toga, kako je naveo, bivšeg glavnog specijalnog tužioca, posjetio je Kedmen sa ministrom Pažinom i taj susret je bio u kancelariji u zgradi SDT.

Kedmenu je kroz razgovor objasnio, prema njegovim riječima, da Asad može da dobije status svjedoka saradnika ali je dužan da govori istinu i da ništa ne prećuti.

” Nakon što dobije status svjedoka saradnika i iznese sva saznanja onda je slobodan građanin, dodao je Katnić.

U Americi je, prema Katnićevim riječima, bilo određeno saslušanje Asada ali se on i njegovi advokati iz SAD -a nijesu pojavili.

Katnić je naglasio i da su željeli da Asadu na neki način daju povlastice dodjelom statusa svjedoka saradnika a sve kako bi došli do brojeva računa na koji je uplaćivan novac.

“Spoljna služba bezbjednosti Rusije je na razne račune po inostranstvu uplaćivala stotine hiljada eura i karika je bio Ananije Nikić, ustvrdio je.

Rekao je da im je cilj bio da otkriju sve tokove novca koji je bio opredeljen za napad na crnogorske institucije na dan parlamentarnih izbora i nasilnu promjenu vlasti.

Kako je pojasnio bivši GST, Mandić i Knežević nijesu imali komunikaciju sa Asadovom firmom već druge osobe koje su danas ministri.

“Kedmen je tvrdio i da mu je Pažin prijetio. Ali, o tome će Pažin ako ga sud prihvati kao svjedoka. Meni su Kedmen i Pažin djelovali vrlo prijateljski. Pažin ga je makar jednom častio morskim plodovima. Ako je bilo prijetnji, zašto to nije saopštio pred američkim tužilaštvom, FBI i engleskoj obavještajnoj službi, decidan je Katnić, prenosi Pobjeda.

On smatra da bi Kedmen trebalo krivično da odgovara jer ih je, dodaje, prevario da bi Asadu bila ukinuta potjernica.

Tvrdi da je sadašnje SDT sve prikrilo kako bi se “stvorio privid da nije bilo dogovora da Asad dođe, prizna krivicu i prihvati status svjedoka saradnika”.

“A to je da bi se izašlo u susret težnjama Kneževića i Mandića koji su očigledno vršili pritisak na ministra pravde koji ih je u Skupštini izvještavao o toku ovog krivičnog postupka iako nijesu imali nikakvo svojstvo u njemu, kao što ga ni sada nemaju kao oštećeni, istakao je Katnić.

Podsjećamo, iz Specijalnog državnog tužilaštva ranije je saopšteno da je predmet optužnog prijedloga” zajednička odluka okrivljenih da se sa pravnim zastupnikom Džozefa Asada, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, postigne dogovor da on dođe u Crnu Goru, te svjedoči na način kako to okrivljeni od njega zahtijevaju u postupku pred Višim sudom u Podgorici, protiv optuženih Andrije Mandića i Milana Kneževića, lidera političkog saveza Demokratski front i drugih osoba za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, terorizam u pokušaju i pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore putem podstrekavanja”.