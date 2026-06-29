Optuženi Zoran Lazović je u jednom od današnjih obraćanja sudu kazao da je svjestan da je tužilac izvođač radova njegovih neprijatelja.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je izvođenjem pisanih dokaza nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Šaši Čađenoviću, piše Dan.

Postupak vodi sudija Veljko Radovanović a u vijeću su i sudije Amir Đokaj i Radovan Vlaović. Optužnicu zastupa tužilac Miloš Šoškić.

Optuženi Zoran Lazović je u jednom od današnjih obraćanja sudu kazao da je svjestan da je tužilac izvođač radova njegovih neprijatelja.

Sudija je, među pisanim dokazima koji su danas provedeni, proveo i tri zamolnice SDT- koje su upućene nadležnim organima Francuske i odgovore na te zamolnice, prenosi Dan.

Advokati koji zastupaju optužene kazali su da su to zamolnice iz drugih predmeta i da se u njima, kao ni u odgovorima na njih, ne pominje niko od optuženih iz ovog postupka.

,,Suštinski ukazujem da u predlogu ovih zamolnica i odgovoru na iste ni u jednom jedinom slovu nije naš branjenik. To potvrđujeni ono što je optuženi Zoran Lazović rekao a to je da nije koristio SKY aplikaciju.Ovo što ste vi pročitali je fotokopija. Pitanje je kako se može koristiti kao dokaz. Niti jedna od ove tri zamolnice i odgovor na nju nije vezan za ovaj predmet. Niti se SDT vezano za za ovaj predmet obraćalo nadležnima Francuske", naglasio je advokat Stefan Jovanović.

Optuženi Milivoje Katnić je sudu kazao da su ove zamolnice od 19.5.2022., 22.11.2022. i 27.4.2023. i dodao: " To je vrijeme kada ja nisam bio GST, niti sam imao bilo kakva saznanja o tom materijalu".

Advokati iz redova odbrane naveli su da iz službene zabilješke povodom informativnog razgovora koji je policija obavila sa Radojem Zvicerom ne proizilazi ništa sporno.

,,Pitanje je koja je dokazna snaga ovog pismena iz kojeg proizilaze dvije stvari: Da država kroz nadležne organe, shodno Ustavu, nastoji da zaštiti svakog građanina pa bio on i BIl i da se vodi računa o radnjama ovog lica u smislu da ukoliko bilo koja sadrži elemente krivičnog djela, da će nadležni organi reagovati", kazao je advokat Stefan Jovanović, javlja Dan.

Zatim se sudu obratio optuženi Zoran Lazović.

,,Prilikom davanja iskaza Milorad Žižić i Zoran Backović su bili detaljni da su imali autonomiju u postupanju, da se ja nisam miješao.Da ih nikad nisam pitao i tražio da me obavješte o tom saslušanju. Ni u jednom momentu nisam učestvovao u tome, nisam davao signal da ga pozovu. Niti sam se interesovao o tom razgovoru"; kazao je optuženi Lazović i dodao da da su svi službenici postupali kao Žižić da bi mnogi danas bili živi, među njima i Edmond Mustafa.

U jednom trenu povodom izjašnjenja na pisane dokaze optuženi Katnić je kazao: " Kavački klan je bio prijateljski klan Srbije, do raskola Vučića i Stefanovića.Sve što sam rekao,bilo gdje, za to imam dokaze"

U jednom trenu došlo je do diskusije između advokata Zorana Piperovića koji je reagovao jer je kao dokaz provedena zabilješka - spisak lica koja su određenih dana priatupila u SDT a među kojima je i on. Piperović je kazao da smatra da tužilac i njemu želi loše.Tužilac je negirao navode da je fokus tog dokaza bio advokat Piperović.

Zatim se sudu obratio optuženi Lazović.

,,Prvi put čujem da mi tužilac misli zlo.Čak smatram da ne misli, jer da misli ne bi zajedno sjedali, ručali. Pvi put sa advokatom Piperovićem sam ostvario kontakt u 2022.godini posle hapšenja moga sina.Dao bih dopirnos da se situacija smiri. Nema potrebe za neprijatnošću.Ja sam potpuno svjestan da je tužilac izvođač radova moćnika i mojih neprijatelja", kazao je optuženi Lazović, piše Dan.

Na narednom ročištu sud planira da sasluša vještake.

Podsjećamo, tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, osim Katnića, postali i specijalni tužilac Saša Čađenović.