Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije uhapsili su juče crnogorskog državljanina A.K. (32), za kojim je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu potjernicu radi izdržavanja zatvorske kazne.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Kako je saopšteno iz Uprave policije, A.K. je uhapšen prilikom pokušaja izlaska iz Republike Srbije na graničnom prelazu Godovo.

,,Za ovim licem raspisana je međunarodna potjernica radi izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od osam mjeseci, na koju je osuđen presudom Osnovnog suda u Beranama zbog izvršenog krivičnog djela nasilničko ponašanje", navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije ističu da će uslijediti dalja komunikacija između nadležnih pravosudnih organa dvije države kako bi se sprovela procedura izručenja.

,,Slijedi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Republike Srbije u cilju ekstradicije ovog lica", saopštila je Uprava policije.