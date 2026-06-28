Dvadesetosmogodišnji Cetinjanin kažnjen je sa 1.500 eura i zabranom upravljanja vozilima na šest mjeseci.

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Kako prenosi RTCG, službenici Odjeljenja bezbjednosti Žabljak uhapsili su L.K. (28) sa Cetinja koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,80 g/kg, a odbio je i testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

Iz Uprave policije saopšteno je da je protiv njega podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, nakon čega je priveden Sudu za prekršaje.

Sud za prekršaje izrekao mu je novčanu kaznu od 1.500 eura, kao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od šest mjeseci.