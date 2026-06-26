U saopštenju se navodi da je identitet druge osobe povezane sa izvršenjem ovog krivičnog djela poznat policiji i da se preduzimaju intenzivne aktivnosti na njenom lociranju i hapšenju.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

S. K. (26) iz Podgorice uhapšen je zbog sumnje da je 24. juna oko četiri sata i 15 minuta podmetnuo požar na vozilu supruge policajca M. B., saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

U saopštenju se navodi da je identitet druge osobe povezane sa izvršenjem ovog krivičnog djela poznat policiji i da se preduzimaju intenzivne aktivnosti na njenom lociranju i hapšenju.

"Policijski službenici su zbog sumnje da je upotrebom zapaljive tečnosti izazvao požar na vozilu 'Peugeot 308', u vlasništvu supruge policijskog službenika, slobode lišili S. K. (26) iz Podgorice, dok je identitet drugog lica povezanog sa izvršenjem ovog krivičnog djela policiji poznat i preduzimaju se intenzivne aktivnosti na njegovom lociranju i lišenju slobode. Istovremeno, policija preduzima aktivnosti na identifikovanju drugih lica povezanih sa izvršenjem krivičih djela izvršenih na štetu imovine policijskih službenika i njihovih porodica", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da će osumnjičeni S. K., uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužlaštvu u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

"Podsjećamo da su zajedno sa ovim krivičnim djelom, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili četiri krivična djela iz oblasti požara, eksplozija i havarija (tri podmetanja požara i jedno aktiviranje eksplozivne naprave) za ova 24 časa. Policija nastavlja sa sprovođenjem odlučnih aktivnosti na rasvjetljavanju ostalih događaja u kojima su prethodnih dana podmetnuti požari na štetu imovine – vozila u vlasništvu policijskih službenika ili članova njihovih porodica, kao i građana, te u koordinaciji sa tužilaštvom nastavlja sa mjerama i radnjama usmjerenim na identifikovanje svih počinilaca, njihovom lociranju i lišenju slobode, kao i na utvrđivanju uzročno – posljedničnih veza u vezi sa ovim događajima, te potpunom rješavanju ovih krivičnih djela", piše u saopštenju.