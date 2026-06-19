U podgoričkom Osnovnom sudu danas je kao dokaz u postupku protiv suspendovanih policijskih službenika Petra Lazovića i Jugoslava Raičevića izveden SKY materijal kojima se sudi zbog optužbi za policijsku torturu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iako je na prethodnom ročištu pomenuto da se danas očekuje davanje završnih riječi, do toga nije došlo. Sudija je za termin 3. jul saopštio da odbrana pripremi završne riječi jer postoji mogućnost da data budu date, prenosi Dan.

Sudija Ilija Radulović je na današnjem ročištu sproveo SKY materijal kao dokaz. Tome su se protivili advokati iz redova odbrane i optuženi.

Advokat Marko Radović je, između ostalog, kazao da taj materijal nije dostavljen za ovaj postupak i da je Crna Gora prekršila načelo povjerenja u međunarodnoj pravnoj saradnji.

Optuženi Petar Lazović je ukazao da SDT licima koja su oštećena u predmetu pred Osnovnim sudom, koja tvrde da su doživjela torturu, ne vjeruje u postupcima koji se vode pred Višim sudom i da to SDT dovodi u životnu i pravno nelogičnu situaciju. Dodao je da zbog toga SDT postupa na ovakav način i "spušta" SKY materijal ODT koje nije nadležno i tako vrši pritisak, navodi Dan.

"SKY nije dostavljen za ovaj, već za drugi postupak":

Sudija Ilija Radulović je u nastavku dokaznog postupka naveo da je od strane SDT-a dostavljen SKY materijal.

Pravna zastupnica oštećenog Jovana Mrvaljevića, Tatjana Pavličić, je kazala da u svim predmetima osporava SKY kao dokaz i da i ovog puta želi to da naglasi. Dodala je da ima drugih dokaza koji potvrđuju da je krivično djelo izvršeno.

Zatim se sudu obratio advokat Marko Radović koji je istakao da je SKY koji je naveden danas pred sudom dostavljen Crnoj Gori za potrebe drugog postupka a ne ovog.

"Mi godinama kao branioci pričamo da se SKY ne može provoditi kao valjan dokaz. Bitno je naglasiti, a kako proizilazi iz dopisa SDT, da je SKY od strane organa Belgije, Holandije i Francuske pribavljen za neki potpuno drugi postupak a ne za ovaj. Što po stavu odbrane znači da su nadležni Crne Gore prekršili načelo povjerenja koje važi u međunarodnoj saradnji i na neki način obmanuli države koje su im dostavile ovaj materijal. Jer u naredbi nigdje nije navedeno da se SKY pribavlja u odnosu na ovdje okrivljene i u odnosu na ovo krivično djelo", naglasio je advokat Radović.

On je istakao da se dozvola mora vezati za postupak za koji je traženo dostavljanje materijala.

" A u odnosu na predmetno krivično djelo država Crna Gora nikad nije tražila dostavljanje materijala, pa mi možemo samo pretpostaviti kakav bi bio odgovor. Ukazujem da postoji odluka Višeg suda u Beogradu u kojoj je zauzet stav da je SKY komunikaciju potrebno pribaviti u odnosu na djelo koje je predmet postupka a ne u odnosu na neko drugo djelo. A ovo namjerno naglašavam jer ova odluka treba biti inspiracija sudovima Crne Gore da konačno zauzmu stav u odnosu na korišćenje SKY materijala na način kako je to trebalo biti od samog starta. Naglašavam da dostavljeni materijal nije vezan za ovaj postupak. A vama je dostavljena tona materijala i ako ćemo da govorimo u formalnom smislu, vi ste dužni da svaku poruku iz tog materijala pročitate a ako to ne uradite onda da donesete rešenje da nećete čitati dio materijala. I onda svakako opet da bi donijeli to rešenje morate pročitati cijeli materijal. Koliko shvatam predstavnici oštećenih su istog stava kao ja, da bi provođenje ovog materijala opteretilo dokazni postupak" kazao je advokat Radović, prenosi Dan.

Advokat Nikola Martinović je bio saglasan sa advokatom Radovićem.

"Ukazao bih na to da crnogorski sudovi koji koriste SKY kao dokaz su zauzeli stavove da je način identifikacije korisnika pinova obijen", naveo je advokat Martinović i dodao da je odbrani po pitanju SKY uskraćeno pravo da provjeri način na koji je taj dokaz tužilaštva pribavljen.

Sudu se povodom SKY-a obratio i optuženi Petar Lazović. On je ukazao na kontradiktornost u postupanju SDT-a.

"Ja prihvatam navode mojih advokata u pogledu pravne nevaljanosti SKY. Ukazaću na bitne stvari. Nikada nisam koristio SKY. Jedini moj dodir sa SKY komunikacijom je bio kada lice koje procesuiramo dobrovoljno otvori telefon i sam pokaže funkcionisanje i prepiske SKY. To govorim generalno. Sad vam je jasno zbog čega SDT postupa na ovakav način. Jer da su mogli da me optuže za nešto oni bi to i uradili. A ovdje su materijal spustili ODT-u. Prvo, kako bi vršili pritisak na ODT da me optuže. A drugo, što bi sami sebe doveli u životno i procesno nelogičnu situaciju a to je da su ista lica koja su ovdje oštećeni, oni procesuirali za najteža krivična djela i imaju svojstvo optuženih za najteža krivična djela i u tim predmetima im ne vjeruju. A optužnice se zasnivaju upravo na dokazima koje smo pribavili ja i moje kolege. Takvih predmeta ima više. Dakle, oni u tim predmetima ne vjeruju ovdje oštećenima. U tim predmetima egzistiraju izjave okrivljenih koji su ovdje oštećeni. Oni bi sad rekli da su to spustili jer je to nadležnost ODT a postoje predmeti koji se protiv mene vode u Višem sudu a koji su iz nadležnosti ODT", rekao je optuženi Lazović, prenosi Dan.

Sudija je zatim saopštio da će se pristupiti vršenju uvida i čitanju izdvojenog sadržaja sa SKY aplikacije a koje se odnose na poruke koje su razmijenjene u predmetnom vremenu. U sudnici su nakon toga sprovedene SKY poruke kao dokaz. Sudija je čitao poruku po poruku koje se, prema navodima, tužilaštva odnose na torturu.

Pored tekstualnih poruka danas su u predmetnoj SKY komunikaciji prikazane i fotografije ličnih dokumenata sa imenima Mile Jovanović, Dejan Jovićević, Vladan Mijušković i Jovan Mrvaljević. Prikazane su i fotografije iz predmetne komunikacije na kojima se vidi pištolj, kesa, rukavice...

Kako je sudija konstatovao, na jednoj fotografiji vidi se muško lice koje leži u bolničkoj prostoriji i kojem se očigledno pruža medicinska pomoć. Sud je konstatovao da je očigledno da se radi o oštećenom Jovanu Mrvaljeviću.

U SKY materijalu koji je danas sproveden nalazile su se i audio/zvučne poruke. Na jednoj od njih se čulo:

- "P**** jedna s******. Ko da ti pobije familiju i uspije tebe tolikog da zaplaši? Nego šta?"

Sudija je konstatovao da se zatim čuje glas koji govori " nije me zaplašio" i da taj akcenat govora odgovara nikšićkom području

Zatim se, kako sud konstatuje, nastavlja razgovor i čuje drugi glas koji govori: " Slušaj, da ti kažem nešto. Reći ćeš Jovici Vukotiću rekli su mi iz specijalnog tima, rekao mi je Petar da te n**** na k**** i tebe i sve tvoje. Slobodno mu tako reci. J*** te u usta i tebe i njega. Je li ti jasno sad? Je li ti jasno sad p**** jedna. E sad ćeš da vidiš. Sud je konstatovao da sve vrijeme ovo lice govori povišenim, imperativnim tonom, dok drugo lice nešto odgovara ali se to na snimku ne može čuti razgovjetno. Sud je dodao da drugo lice govori znatno nižim tonom.

"Iz ovoga jasno proizilazi da inkriminisanih radnji nema. I ovi dokazi idu u korist okrivljenog. I dalje smo stava da se ova komunikacija ne može prihvatiti kao dokaz", rekao je advokat Borivoje Borović koji zastupa optuženog Petra Lazovića nakon izvršenog uvida u SKY komunikacije, prenosi Dan.

Advokat Nikola Martinović je dodao da se vidi da dio komunikacije nedostaje i da je provedena komunikacija nelogična.

Advokat Marko Radović je ukazao da se ne zna ko su lica koja stoje iza navodnih pinova i da optužnicom nije predloženo ni sprovođenje dokaza koji se tiču identifikacije.

Sudu je danas pristupio vještak digitalne forenzike Balša Savić koji je vještačio telefon oštećenog Jovana Mrvaljevića. On je kazao da ostaje pri datom nalazu i mišljenju. On je na pitanje punomoćnika oštećenih kazao da nije ni dodavao ni oduzimao fajlove. Punomoćnica oštećenog Tatjana Pavličić je istakla da je u materijalu vidjela fajl koji je kreiran nakon što je izdata naredba o potvrdi o oduzimanju telefona zbog čega sumnja da se manipulisalo sa materijalom, prenosi Dan.

"Ovo sam pregledala zajedno sa oštećenim koji je rekao da sadržina uopšte ne odgovara tome što je bilo u njegovom telefonu, niti on poznaje objekte i lica sa fotografija iz telefona" kazala je punomoćnica Tatjana Pavličić.

Ona je povodom toga navela da i fotografije ne odgovaraju izgledu objekta u kojem oštećeni živi i predložila da se izađe na teren i vidi izgled porodične kuće oštećenog Mrvaljevića.

Tome se protivio advokat Borivoje Borović, koji zastupa Petra Lazovića.

"Mi ne znamo šta je oštećeni fotografisao i čiji je telefon predao. Ali je činjenica da je to taj telefon koji je oduzet od oštećenog", naveo je Borović.

Advokat Nikola Martinović je kazao da je vještak angažovan da vještači telefon od oštećenog koji je rekao da je fotografisao povrede od torture.

"Danas od toga nema ništa. Nismo vještačili da bi vidjeli ambijent gdje se kreće i sa kim, nego da vidimo promjene na koži. Zato je važno da se odbije ovaj dokazni predlog ", naglasio je advokat Martinović koji zastupa Petra Lazovića.

Sud je zatim donio rešenje i odbio predlog pravne zastupnice oštećenog Mrvaljevića da se izađe na lice mjesta i vrši uvid u ambijent porodične kuće u kojoj živi oštećeni jer bi to vodilo odugovlačenju postupka, prenosi Dan.

Advokat Marko Radović je vještaka pitao gdje je zaposlen a on je kazao da je zaposlen u SDT.





