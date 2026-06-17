U podgoričkom Višem sudu danas je, sprovođenjem dokaza, nastavljeno suđenje četrnaestočlanoj kriminalnoj grupi optuženoj za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U nastavku dokaznog postupka izvršen je uvid u dio video-snimaka sa nadzornih kamera koje Specijalno državno tužilaštvo (SDT) dovodi u vezu sa ubistvom Kruščića. Među pregledanim snimcima nalazi se i onaj na kojem je zabilježeno samo izvršenje ubistva, prenosi Dan.

Prikazani su i snimci na kojima se, kako je konstatovao sud, vidi ulazak i izlazak iz stambene zgrade dva lica sa kačketima, kao i kretanje vozila za koja tužilaštvo smatra da su povezana sa ovim krivičnim djelom.

„Nakon odgledanih snimaka, a posebno kamere broj četiri, mogli smo jasno da vidimo lice koje ulazi u zgradu, iza kojeg se nalazi muško lice sa ruksakom na leđima i bradom. Stav SDT-a je da prvo lice, koje skida kačket ispred lifta, odgovara liku optuženog Gorana Rakočevića“, kazao je tužilac.

Odbrana je reagovala kada je tužilac nastavio izlaganje riječima da je „od značaja da lice koje se kreće iza njega, kojem optuženi Rakočević ‘čisti put’...“.

Advokat Miloš Vuksanović i optuženi Goran Rakočević prekinuli su tužioca i usprotivili se tvrdnji da je Rakočević „čistio put“.

„Iz predmetnog video-snimka ne mogu se donositi nikakvi zaključci u odnosu na optužene. Neprihvatljiva je interpretacija snimka od strane tužilaštva, koja je zlonamjerna i ne odgovara onome što se vidi na snimku, a posebno tvrdnja da lice koje skida kačket ‘čisti put’. Zbog toga, kao branilac, tražim izuzeće oba postupajuća tužioca, jer je očigledna potreba da se optuženi dodatno opterete mimo onoga što proizlazi iz dokazne građe“, kazao je Vuksanović.

Nakon pauze, sudsko vijeće saopštilo je da odbija prijedlog za izuzeće tužilaca. Sud je ocijenio da je zahtjev neosnovan i da bi njegova posljedica bila sprečavanje izvođenja dokaza na današnjem ročištu. Odbijen je i zahtjev za izuzeće sudskog vijeća, koji je Vuksanović podnio nakon odluke o odbijanju zahtjeva za izuzeće tužilaca, piše Dan.

Optuženi Goran Rakočević iznio je niz primjedbi na video-snimke koje SDT povezuje sa ubistvom Kruščića, a sa njegovim stavovima saglasili su se i ostali optuženi.

Rakočević je naveo da je oko godinu i po živio u zgradi čiji su snimci danas pregledani. Takođe je zatražio da se utvrdi identitet još dvije osobe koje se vide na snimcima.

„Da se utvrdi identitet lica ispred ulaza, možda ima periku, pa da vidimo da li je ona možda ‘čistila put’. I identitet lica koje silazi sa sprata“, rekao je Rakočević.

Tužilaštvo je navelo da se na jednom od pregledanih snimaka nalazi i optuženi Filip Bešović. On je potvrdio da je na snimku i objasnio da je tada došao u posjetu Rakočeviću, na njegov poziv.

Nakon prikazivanja snimka ubistva Miodraga Kruščića, advokat Vuksanović saopštio je da odbrana nema posebno izjašnjenje o tom dokazu.

Sud je konstatovao da se na snimku vidi maskirano lice sa pištoljem koje trčeći prilazi oštećenom, puca u njega iz neposredne blizine, a potom se udaljava.

Optuženi su ukazali da se na vozilima prikazanim na snimcima ne vide registarske tablice niti osobe koje se nalaze u njima. Rakočević je posebno istakao, kako je rekao, „životno nelogičnu stvar“ da se isto vozilo, prema navodima SDT-a, službenim zabilješkama i vremenskim oznakama sa kamera, u istom trenutku nalazi na više lokacija, prenosi Dan.

Optuženi i njihovi branioci ukazali su i na snimak na kojem se vidi dim kod Ćemovskog polja, gdje je, prema sumnjama istražitelja, zapaljeno vozilo korišćeno nakon ubistva. Tvrdili su da se pored taksi vozila vidi ženska, a ne muška osoba.

Naveli su da je poznato o kome je riječ i čime se ta osoba bavi, ali da o tome ne žele govoriti pred sudom. Sudija je saopštio da je upoznat sa tim navodima.

„Ja sigurno tvrdim da je to ženska osoba koja je i danas tamo, kod kružnog toka. I vještak je potvrdio kretanje taksi vozila. Tražila je da stanem na prvo proširenje. Tražim identifikaciju te osobe. Imam fotografiju od prije 20 dana iste osobe na istom mjestu“, kazao je optuženi Mijajlo Stojanović.

Na kraju ročišta, Rakočević je pozvao sud da razmotri ukidanje pritvora.

Takođe je insistirao da se započne izvođenje dokaza u dijelu postupka koji se odnosi na ranjavanje Olivere Lakić, navodeći da optuženi žele da pomognu u utvrđivanju istine, piše Dan.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Kao neposredni izvršilac ubistva Podgoričanina Miodraga Kruščića označen je Mario Milošević. Prema navodima optužnice, on je 21. maja 2018. godine ubio Kruščića dok je sjedio u jednom kafiću na Starom aerodromu u Podgorici.