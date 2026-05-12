Naredno ročište zakazano za 18. maj.

Suđenje optuženima za ubistvo Miodraga Kruščića i ranjavanje novinarke Olivere Lakić danas je ponovo odloženo u Višem sudu u Podgorici, nakon što je branilac optuženog Gorana Rakočevića, advokat Marko Milošević, tražio odlaganje ročišta zbog, kako je naveo, obimnosti predmeta i činjenice da nije upoznat sa spisima.

Milošević je kazao da bez uvida u predmet ne može pružiti adekvatnu odbranu svom branjeniku.

Sudsko vijeće odbilo je taj prijedlog kao neosnovan, uz obrazloženje da optuženi "sopstvenim procesnim okolnostima doprinosi odugovlačenju postupka".

Predsjednik vijeća sudija Radovan Vlaović naveo je da je za današnje ročište bilo planirano izvođenje dokaza koji se ne odnose na Rakočevića, te da bi odbrana mogla naknadno da se izjasni o tim dokazima.

Nakon odluke suda, Milošević je napustio sudnicu. Kazao je da uvažava vijeće, ali da ne može znati da li se dokazi odnose na Rakočevića ukoliko nije upoznat sa sadržinom predmeta.

Sud je potom ocijenio da je advokat napustio sudnicu bez dozvole, zbog čega je kažnjen sa 1.000 eura.

Sudija Vlaović rekao je da je to 11. rješenje o kažnjavanju branilaca u ovom predmetu.

Ročište je nakon toga ponovo odloženo, a nastavak suđenja zakazan je za 18. maj.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeni su Milan Vujotić, Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović.

Tužilaštvo ih tereti za stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, tešku tjelesnu povredu, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kao i neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Predmet optužnice su napad na novinarku “Vijesti” Lakić od 8. maja 2018. godine, ubistvo Kruščića od 21. maja iste godine, kao i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru u januaru 2021. godine.