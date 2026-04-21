Suđenje za napad na novinarku Oliveru Lakić i ubistvo Miodraga Kruščića odloženo je danas za 28. april.

Advokat Marko Radović zatražio je izuzeće predsjednice Vrhovnog suda Valentine Pavličić, v.d. predsjednice Apelacionog suda Danijele Vukčević, predsjednika Višeg suda u Podgorici Zorana Radovića i predsjednika vijeća sudija Radovana Vlaovića, prenose Vijesti.

Na suđenju se saznalo da je sudija Vlaović poslao dopis sudiji Igoru Đuričkoviću 6. aprila u kojem predlaže kolegi da odloži njegovo suđenje da bi održao rociste.

U dopusu je sudija Vlaović naveo da je ovaj predmet važan zbog zatvaranja poglavlja 23 i 24.

Okrivljeni Goran Rakočević je danas u sudnici rekao da to znači da je njima "već presuđeno".

Sudija Vlaović je rekao da se ne zna odluka, već da je bitno da se sudi u razumnom roku.

Optužnicom su obuhvaćeni Milan Vujotić, bivši policajac Darko Lalović, Filip Knežević, Mario Milošević, Goran Rakočević, Veselin Bubanja, Filip Bešović, Luka Bulatović, Dejan Vukašinović, Branislav Karadžić, Goran Vukčević, Mijajlo Stojanović, Aleksandar Ljumović i Sanja Božović, pišu VIjesti.

Oni se terete i za krijumčarenje 554 kilograma marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine.

"Vijeće Višeg suda u Podgorici je, rješenjem Kvso br. 39/23, potvrdilo je optužnicu, Kt-S br.265/20, od 20. juna ove godine, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 14 optuženih lica i to: M.V., G.R., F.B., F.K., S.B., V.B., L.B., D.V., D.L., B.K., M.M., M.S., A.Lj. i G.V., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teška tjelesna povreda, teško ubistvo, ubistvo putem podstrekavanja, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Predmet optužnice je, između ostalog, napad na novinarku "Vijesti", oštećenu Oliveru Lakić, od 8. maja 2018. godine, teško ubistvo oštećenog Miodraga Kruščića, 21. maja 2018. godine i krijumčarenje 554 kg opojne droge marihuane, iz Albanije u Crnu Goru, 26. januara 2021. godine", navedeno je ranije u saopštenju specijalnog tužioca i portparola Specijalnog državnog tužilaštva Vukasa Radonjića.