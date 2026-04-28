Optuženi Goran Rakočević se obratio sudu navodeći da u ovom postupku optuženi nemaju pravo na pravično suđenje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

I danas se, kao na prethodnom suđenju, u Višem sudu u Podorici vodila rasprava između optuženih i suda, na ročištu okrivljenima za ubistvo Miodraga Kruščića i napad na novinarku Oliveru Lakić, prenose Vijesti.

Optuženi Goran Rakočević se obratio sudu navodeći da u ovom postupku optuženi nemaju pravo na pravično suđenje.



"Na prošlom ročištu ste nam držali čas o pismenosti i kako vaš zahtjev upućen sudiji Igoru Đuričkoviću nema nikakvu pozadinu. Ja tvrdim da vi kao sudija niste smjeli da pomenete da je ovaj predmet od značaja za zatvaranje poglava u vezi EU. Rekli ste da niko neće biti osuđen bez dokaza. Štetite nam samim tim što ne unesete sve u zapisnik", kazao je između ostalog optuženi Rakočević obraćajući se predsjedniku specijalnog vijeća sudiji Radovanu Vlaoviću.

Sudija ga je opomenuo više puta zbog načina na koji se optuženi obratio sudu.

"Rekli ste sa ćemo imati pošteno suđenje. Ja ću danas da tražim ukidanje pritvora. U naredbi za istragu VDT piše da je kod nas pronađen pištolj kojim je ubijen Krušćić. Je li pronađen? Nije. Saslušali su me više puta, za Lakić me ništa nisu pitali", nastavio je optuženi Rakočević.

Nakon što ga je sudija ponovo opomenuo nakon, optuženi Rakočević je naveo da otkazuje punomoć advokatu jer smatra da u ovom postupku optuženi nemaju pravično suđenje, prenose Vijesti.

U raspravu se zatim uključio i optuženi Filip Bešović.

"Vi da zatvarate poglavlja sa nama, e malo sjutra. Nemojte me tako mrko gledati. Opomenite i mene", kazao je optuženi Bešović sudiji, nakon čega je udaljen sa ročišta glavnog pretresa.

Suđenje je odloženo, a nastavak zakazan za 12. maj.